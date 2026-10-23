https://1prime.ru/20261023/gelendzhik-874540259.html

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T04:23+0300

2026-10-23T04:23+0300

2026-10-23T04:23+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, геленджик, росавиация