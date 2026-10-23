https://1prime.ru/20261023/gelendzhik-874540259.html
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T04:23+0300
2026-10-23T04:23+0300
2026-10-23T04:23+0300
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геленджик
росавиация
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, геленджик, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.