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На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
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На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей
На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей
Правительство РФ выделило более 2 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщили в российском кабмине. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:40+0300
2026-10-23T11:40+0300
бизнес
россия
геленджик
краснодарский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 2 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщили в российском кабмине. "Свыше 2 миллиардов рублей будет направлено Краснодарскому краю в качестве софинансирования на продолжение реализации проекта по строительству комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Отмечается, что создаваемая инфраструктура позволит очищать 50 тысяч кубометров сточных вод из жилых домов и с предприятий города каждые сутки. "Это даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов", - подчеркнули в кабмине. На сегодняшний день введен в эксплуатацию участок новых очистных сооружений на Тонком мысе, завершено строительство всех 48 километров канализационных коллекторов и 4,6 километра сетей технического водоснабжения.
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бизнес, россия, геленджик, краснодарский край, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Краснодарский край, Михаил Мишустин
11:40 23.10.2026
 
На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей

Правительство выделило более 2 млрд руб на строительство очистных сооружений в Геленджике

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 2 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщили в российском кабмине.
"Свыше 2 миллиардов рублей будет направлено Краснодарскому краю в качестве софинансирования на продолжение реализации проекта по строительству комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что создаваемая инфраструктура позволит очищать 50 тысяч кубометров сточных вод из жилых домов и с предприятий города каждые сутки.
"Это даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов", - подчеркнули в кабмине.
На сегодняшний день введен в эксплуатацию участок новых очистных сооружений на Тонком мысе, завершено строительство всех 48 километров канализационных коллекторов и 4,6 километра сетей технического водоснабжения.
 
БизнесРОССИЯГеленджикКраснодарский крайМихаил Мишустин
 
 
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