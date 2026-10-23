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На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей

На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ

На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей

Правительство РФ выделило более 2 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщили в российском кабмине. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:40+0300

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геленджик

краснодарский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 2 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщили в российском кабмине. "Свыше 2 миллиардов рублей будет направлено Краснодарскому краю в качестве софинансирования на продолжение реализации проекта по строительству комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Отмечается, что создаваемая инфраструктура позволит очищать 50 тысяч кубометров сточных вод из жилых домов и с предприятий города каждые сутки. "Это даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов", - подчеркнули в кабмине. На сегодняшний день введен в эксплуатацию участок новых очистных сооружений на Тонком мысе, завершено строительство всех 48 километров канализационных коллекторов и 4,6 километра сетей технического водоснабжения.

геленджик

краснодарский край

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бизнес, россия, геленджик, краснодарский край, михаил мишустин