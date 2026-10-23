https://1prime.ru/20261023/gelendzhik-874581271.html

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

В аэропорту Геленджика ввели ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:35+0300

2026-10-23T21:35+0300

2026-10-23T21:37+0300

бизнес

геленджик

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874581271.jpg?1792780651

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00.

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, геленджик, росавиация