https://1prime.ru/20261023/gelendzhik-874581271.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:35+0300
2026-10-23T21:35+0300
2026-10-23T21:37+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00.