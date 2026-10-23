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Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:28+0300
2026-10-23T11:28+0300
2026-10-23T11:28+0300
технологии
мировая экономика
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета".
Также он отметил, что в России кризис искусственного интеллекта пережили "немножко раньше, чем остальные".
"Мы видели этот тренд немножко заранее. И, честно говоря, года два назад я был в таком тоже состоянии, потому что я понимал, куда все движется, и я не понимал, какие функции будут освоены искусственным интеллектом... Где же этот предел, куда мы движемся, и что останется нам, людям? В силу того, что инструмент, который мы изобрели, начинает быть сам по себе субъектным", - рассуждает Греф.
"Сейчас, честно говоря, из этого состояния мы уже вышли, как-то у всех такие тревоги ушли. Это не означает, что они исчезли, появились новые тревоги", - отметил глава Сбербанка.
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технологии, мировая экономика, герман греф, сбербанк
Технологии, Мировая экономика, Герман Греф, Сбербанк
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
Глава Сбербанка Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета".
Также он отметил, что в России кризис искусственного интеллекта пережили "немножко раньше, чем остальные".
"Мы видели этот тренд немножко заранее. И, честно говоря, года два назад я был в таком тоже состоянии, потому что я понимал, куда все движется, и я не понимал, какие функции будут освоены искусственным интеллектом... Где же этот предел, куда мы движемся, и что останется нам, людям? В силу того, что инструмент, который мы изобрели, начинает быть сам по себе субъектным", - рассуждает Греф.
"Сейчас, честно говоря, из этого состояния мы уже вышли, как-то у всех такие тревоги ушли. Это не означает, что они исчезли, появились новые тревоги", - отметил глава Сбербанка.