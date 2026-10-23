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Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"
Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:28+0300
2026-10-23T11:28+0300
технологии
мировая экономика
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874549793.jpg?1792744111
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета". Также он отметил, что в России кризис искусственного интеллекта пережили "немножко раньше, чем остальные". "Мы видели этот тренд немножко заранее. И, честно говоря, года два назад я был в таком тоже состоянии, потому что я понимал, куда все движется, и я не понимал, какие функции будут освоены искусственным интеллектом... Где же этот предел, куда мы движемся, и что останется нам, людям? В силу того, что инструмент, который мы изобрели, начинает быть сам по себе субъектным", - рассуждает Греф. "Сейчас, честно говоря, из этого состояния мы уже вышли, как-то у всех такие тревоги ушли. Это не означает, что они исчезли, появились новые тревоги", - отметил глава Сбербанка.
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192
40
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технологии, мировая экономика, герман греф, сбербанк
Технологии, Мировая экономика, Герман Греф, Сбербанк
11:28 23.10.2026
 
Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"

Глава Сбербанка Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета".
Также он отметил, что в России кризис искусственного интеллекта пережили "немножко раньше, чем остальные".
"Мы видели этот тренд немножко заранее. И, честно говоря, года два назад я был в таком тоже состоянии, потому что я понимал, куда все движется, и я не понимал, какие функции будут освоены искусственным интеллектом... Где же этот предел, куда мы движемся, и что останется нам, людям? В силу того, что инструмент, который мы изобрели, начинает быть сам по себе субъектным", - рассуждает Греф.
"Сейчас, честно говоря, из этого состояния мы уже вышли, как-то у всех такие тревоги ушли. Это не означает, что они исчезли, появились новые тревоги", - отметил глава Сбербанка.
 
ТехнологииМировая экономикаГерман ГрефСбербанк
 
 
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