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Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"

Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Греф назвал темпы развития ИИ одним из самых больших "вызовов"

Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:28+0300

2026-10-23T11:28+0300

2026-10-23T11:28+0300

технологии

мировая экономика

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Темпы развития искусственного интеллекта - один из самых больших "вызовов", то есть это вызывает тревогу, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета". Также он отметил, что в России кризис искусственного интеллекта пережили "немножко раньше, чем остальные". "Мы видели этот тренд немножко заранее. И, честно говоря, года два назад я был в таком тоже состоянии, потому что я понимал, куда все движется, и я не понимал, какие функции будут освоены искусственным интеллектом... Где же этот предел, куда мы движемся, и что останется нам, людям? В силу того, что инструмент, который мы изобрели, начинает быть сам по себе субъектным", - рассуждает Греф. "Сейчас, честно говоря, из этого состояния мы уже вышли, как-то у всех такие тревоги ушли. Это не означает, что они исчезли, появились новые тревоги", - отметил глава Сбербанка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, герман греф, сбербанк