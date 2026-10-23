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Греф назвал свою отставку с поста главы МЭР самым великим моментом жизни - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Греф назвал свою отставку с поста главы МЭР самым великим моментом жизни
Греф назвал свою отставку с поста главы МЭР самым великим моментом жизни - 23.10.2026, ПРАЙМ
Греф назвал свою отставку с поста главы МЭР самым великим моментом жизни
Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который провел много лет на государственной службе, считает свою отставку с поста главы Минэкономразвития самым великим... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:41+0300
2026-10-23T17:32+0300
мировая экономика
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874569777.jpg?1792765938
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который провел много лет на государственной службе, считает свою отставку с поста главы Минэкономразвития самым великим моментом жизни.Греф начал работу в администрации Санкт-Петербурга в 1991 году и занимал там различные должности. С 1998 года работал замминистра госимущества России. В мае 2000 года он возглавил Минэкономразвития и оставался на посту до 24 сентября 2007 года. Таким образом он провел на госслужбе около 17 лет."Я много лет провел на государственной службе, честно сказать, не получал никакого удовольствия. Единственное, жил моментом, когда я уйду из государственной службы. И до сих пор самый великий момент моей жизни - когда президент меня отпустил. Я испытываю огромное чувство благодарности за это", - сказал он, выступая на конференции Сберуниверситета про обучение и развитие.Греф пояснил, что очень часто в жизни человек мечтает заняться самореализацией, но занимается самоутверждением.
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мировая экономика, герман греф, сбербанк
Мировая экономика, Герман Греф, Сбербанк
16:41 23.10.2026 (обновлено: 17:32 23.10.2026)
 
Греф назвал свою отставку с поста главы МЭР самым великим моментом жизни

Греф назвал отставку с поста главы Минэкономразвития самым великим моментом жизни

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который провел много лет на государственной службе, считает свою отставку с поста главы Минэкономразвития самым великим моментом жизни.
Греф начал работу в администрации Санкт-Петербурга в 1991 году и занимал там различные должности. С 1998 года работал замминистра госимущества России. В мае 2000 года он возглавил Минэкономразвития и оставался на посту до 24 сентября 2007 года. Таким образом он провел на госслужбе около 17 лет.
"Я много лет провел на государственной службе, честно сказать, не получал никакого удовольствия. Единственное, жил моментом, когда я уйду из государственной службы. И до сих пор самый великий момент моей жизни - когда президент меня отпустил. Я испытываю огромное чувство благодарности за это", - сказал он, выступая на конференции Сберуниверситета про обучение и развитие.
Греф пояснил, что очень часто в жизни человек мечтает заняться самореализацией, но занимается самоутверждением.
 
Мировая экономикаГерман ГрефСбербанк
 
 
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