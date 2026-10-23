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Красивая обертка пустоты: как нейросети маскируют поверхностные идеи

Красивая обертка пустоты: как нейросети маскируют поверхностные идеи - 23.10.2026, ПРАЙМ

Красивая обертка пустоты: как нейросети маскируют поверхностные идеи

Главный парадокс современного искусственного интеллекта в том, что лавинообразный рост контента ведет к деградации его сути. Пустые и поверхностные идеи теперь... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T06:06+0300

2026-10-23T06:06+0300

2026-10-23T06:06+0300

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Главный парадокс современного искусственного интеллекта в том, что лавинообразный рост контента ведет к деградации его сути. Пустые и поверхностные идеи теперь маскируются безупречной стилистикой. Нейросети позволяют создать глянцевую упаковку для информационного мусора, и мы рискуем получить кризис ценностей, завернутый в красивую обертку.Самое опасное здесь то, что у этой манипуляции больше не обязательно есть "кукловод". Для искажения смыслов уже не нужен продуманный политический или коммерческий замысел. Достаточно автора с поверхностными идеями, жаждущего сиюминутного хайпа, и инструмента, способного придать этим идеям убедительную форму. Так возникает кризис всего, что мы ментально потребляем.Проблема не только в том, что пустота становится убедительной. Стирается видимая разница между человеком, который годами разбирался в предмете, и тем, кто за минуту получил гладкий ответ нейронки. Оба говорят уверенно, используют правильные термины и выстраивают стройные рассуждения. Но за словами одного стоят практика и ответственность, а за словами другого может не стоять ничего. Если мы перестаем различать эти основания, то рискуем принять убедительность за компетентность, а популярность — за право учить.Противоядием от этого "интеллектуального фастфуда" видится возвращение к уважению фундаментального образования и культуры. А там, где публичные рекомендации затрагивают здоровье и безопасность людей, необходима строгая экспертная проверка.Правило должно быть простым: не имеешь медицинской квалификации — не выдавай свои рассуждения за рекомендации по лечению. Не психолог — не ставь диагнозы своей аудитории. Не профессиональный сварщик — не представляй непроверенные советы как инструкцию по безопасной работе. Не строитель — не объясняй с уверенностью эксперта, как сносить несущие стены. Право делиться личным опытом не должно превращаться в право безответственно распоряжаться чужим здоровьем и безопасностью.Однако и сама экспертная фильтрация требует ответа на неудобный вопрос: кто будет проверять проверяющих? Диплом не дает иммунитета от ошибок, а профессиональный статус не должен становиться лицензией на непогрешимость.Поэтому главным критерием должна быть не только формальная принадлежность к профессии, но и ответственность за публичные рекомендации: готовность предъявить основания своих выводов, обозначить границы компетенции и исправить ошибку. Иначе вместо борьбы с информационным мусором мы получим другую крайность — монополию на истину, столь же удобную для манипуляций.Мы неизбежно придем к более строгой проверке публичных рекомендаций. Вопрос лишь в одном: что послужит толчком — осознание рисков или череда трагедий, которых можно было избежать?Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"

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2026

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Александр Шкарупа https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/07/873084386_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_651f43c3e0f6e27a9aed1503b7c35599.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Шкарупа https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/07/873084386_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_651f43c3e0f6e27a9aed1503b7c35599.jpg

мнения аналитиков, бизнес, технологии, общество , развитие ии