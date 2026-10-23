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ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ
ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ - 23.10.2026, ПРАЙМ
ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ
Военная сфера является единственной, где применение технологий искусственного интеллекта оказалось продуктивным, считает председатель Совета по правам человека... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:37+0300
2026-10-23T19:37+0300
технологии
россия
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874577942.jpg?1792773429
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Военная сфера является единственной, где применение технологий искусственного интеллекта оказалось продуктивным, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Фадеев в пятницу принял участие во второй международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений". "Искусственный интеллект, который, похоже, действительно показывает результаты на поле боя, при планировании военных действий - действительно, он там продуктивен. И здесь мы должны быть впереди", - сказал Фадеев, отметив, что не знает другого эффективного примера продуктивности ИИ.
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технологии, россия, ии, искусственный интеллект
Технологии, РОССИЯ, ИИ, искусственный интеллект
19:37 23.10.2026
 
ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ

Глава СПЧ Фадеев заявил, что ИИ доказал продуктивность пока только в военной сфере

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Военная сфера является единственной, где применение технологий искусственного интеллекта оказалось продуктивным, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
Фадеев в пятницу принял участие во второй международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений".
"Искусственный интеллект, который, похоже, действительно показывает результаты на поле боя, при планировании военных действий - действительно, он там продуктивен. И здесь мы должны быть впереди", - сказал Фадеев, отметив, что не знает другого эффективного примера продуктивности ИИ.
 
ТехнологииРОССИЯИИискусственный интеллект
 
 
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