https://1prime.ru/20261023/ii-874577942.html

ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ

ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ - 23.10.2026, ПРАЙМ

ИИ доказал продуктивность пока только в одной сфере, заявили в СПЧ

Военная сфера является единственной, где применение технологий искусственного интеллекта оказалось продуктивным, считает председатель Совета по правам человека... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:37+0300

2026-10-23T19:37+0300

2026-10-23T19:37+0300

технологии

россия

ии

искусственный интеллект

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874577942.jpg?1792773429

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Военная сфера является единственной, где применение технологий искусственного интеллекта оказалось продуктивным, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Фадеев в пятницу принял участие во второй международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений". "Искусственный интеллект, который, похоже, действительно показывает результаты на поле боя, при планировании военных действий - действительно, он там продуктивен. И здесь мы должны быть впереди", - сказал Фадеев, отметив, что не знает другого эффективного примера продуктивности ИИ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, ии, искусственный интеллект