https://1prime.ru/20261023/indeks-874541824.html
Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта
Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта - 23.10.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с уровня... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:17+0300
2026-10-23T08:17+0300
2026-10-23T08:17+0300
мировая экономика
промышленность
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874541824.jpg?1792732667
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в пятницу, 23 октября, в 11.00 мск.
В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в октябре индикатор снизился до 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 октября их число снизилось на 3, составив 459.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность, сша
Мировая экономика, Промышленность, США
Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта
Trading Economics: индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в пятницу, 23 октября, в 11.00 мск.
В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в октябре индикатор снизился до 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 октября их число снизилось на 3, составив 459.