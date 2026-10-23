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Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта

Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта - 23.10.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с уровня... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:17+0300

2026-10-23T08:17+0300

2026-10-23T08:17+0300

мировая экономика

промышленность

сша

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в пятницу, 23 октября, в 11.00 мск. В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в октябре индикатор снизился до 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 октября их число снизилось на 3, составив 459.

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мировая экономика, промышленность, сша