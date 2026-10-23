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Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта - 23.10.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре сократился до 51,9 пункта с 53,1 пункта в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:19+0300
2026-10-23T11:33+0300
мировая экономика
промышленность
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре сократился до 51,9 пункта с 53,1 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&amp;P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 52,7 пункта.Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 51,7 пункта с 53 пунктов в сентябре, прогноз предполагал снижение до 52,5 пункта.Показатель для промышленности еврозоны уменьшился до 52,4 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52,7 пункта.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 52,8 пункта с 53,8 пункта в сентябре, ожидалось уменьшение до 53,3 пункта.Отдельно для сферы услуг Германии этот индекс снизился до 51,7 пункта с 52,9 пункта ранее, промышленности – сократился до 54,2 пункта с 53,9 пункта. Аналитики ожидали показатели на уровнях в 52,5 пункта и 53,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 48,4 пункта с 51,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта. Индекс услуг Франции уменьшился до 48,4 пункта с 51,2 пункта, промышленности – сократился до 49,3 пункта (минимальное значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта ранее. Прогнозы составляли 50,7 пункта и 50,5 пункта соответственно.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
11:19 23.10.2026 (обновлено: 11:33 23.10.2026)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,9 пункта

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре сократился до 51,9 пункта с 53,1 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 52,7 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 51,7 пункта с 53 пунктов в сентябре, прогноз предполагал снижение до 52,5 пункта.
Показатель для промышленности еврозоны уменьшился до 52,4 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52,7 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 52,8 пункта с 53,8 пункта в сентябре, ожидалось уменьшение до 53,3 пункта.
Отдельно для сферы услуг Германии этот индекс снизился до 51,7 пункта с 52,9 пункта ранее, промышленности – сократился до 54,2 пункта с 53,9 пункта. Аналитики ожидали показатели на уровнях в 52,5 пункта и 53,5 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 48,4 пункта с 51,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта. Индекс услуг Франции уменьшился до 48,4 пункта с 51,2 пункта, промышленности – сократился до 49,3 пункта (минимальное значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта ранее. Прогнозы составляли 50,7 пункта и 50,5 пункта соответственно.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
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