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Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов
Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:17+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре опустился до 48 пунктов с 48,1 пункта в сентябре, сообщается на сайте университета.
Предварительная оценка показала снижение значения до 46,3 пункта.
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мировая экономика, сша
Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов
Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре опустился до 48 пунктов с 48,1 пункта в сентябре, сообщается на сайте университета.
Предварительная оценка показала снижение значения до 46,3 пункта.