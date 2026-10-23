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Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов

Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в октябре опустился до 48 пунктов

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:17+0300

2026-10-23T17:17+0300

2026-10-23T17:17+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре опустился до 48 пунктов с 48,1 пункта в сентябре, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка показала снижение значения до 46,3 пункта.

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мировая экономика, сша