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В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка
В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка
Суд заключил под арест на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил портал... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:42+0300
2026-10-23T21:42+0300
2026-10-23T21:42+0300
банки
финансы
венгрия
центральные банки
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БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд заключил под арест на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил портал Index. В среду Матолчи был задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб в размере 1,3 миллиона евро, а также использовании поддельных документов. "Судья Будайского районного суда в пятницу на месяц арестовал бывшего главу центробанка Дьердя Матолчи", - пишет портал. Как отмечается в статье, суд в обоснование решения сослался на возможности подозреваемого скрыться, повлиять на доказательства, а также совершить новые преступления. Матолчи занимал пост главы центрального банка Венгрии с 2013 по 2025 год.
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банки, финансы, венгрия, центральные банки
Банки, Финансы, ВЕНГРИЯ, центральные банки
В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка
Index: суд арестовал на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Матолчи
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд заключил под арест на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил портал Index.
В среду Матолчи был задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб в размере 1,3 миллиона евро, а также использовании поддельных документов.
"Судья Будайского районного суда в пятницу на месяц арестовал бывшего главу центробанка Дьердя Матолчи", - пишет портал.
Как отмечается в статье, суд в обоснование решения сослался на возможности подозреваемого скрыться, повлиять на доказательства, а также совершить новые преступления.
Матолчи занимал пост главы центрального банка Венгрии с 2013 по 2025 год.