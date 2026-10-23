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В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка

В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Венгрии арестовали экс-главу Национального банка

Суд заключил под арест на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил портал... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:42+0300

2026-10-23T21:42+0300

2026-10-23T21:42+0300

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БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд заключил под арест на месяц бывшего главу Национального банка Венгрии Дьердя Матолчи по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил портал Index. В среду Матолчи был задержан по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб в размере 1,3 миллиона евро, а также использовании поддельных документов. "Судья Будайского районного суда в пятницу на месяц арестовал бывшего главу центробанка Дьердя Матолчи", - пишет портал. Как отмечается в статье, суд в обоснование решения сослался на возможности подозреваемого скрыться, повлиять на доказательства, а также совершить новые преступления. Матолчи занимал пост главы центрального банка Венгрии с 2013 по 2025 год.

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банки, финансы, венгрия, центральные банки