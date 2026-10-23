https://1prime.ru/20261023/indija-874551967.html

Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии

Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии

Европейские компании, в первую очередь автопроизводители, ищут партнеров в Индии для выпуска части продукции вне Европы, заявил министр торговли и... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

бизнес

мировая экономика

индия

европа

германия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874551967.jpg?1792746494

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Европейские компании, в первую очередь автопроизводители, ищут партнеров в Индии для выпуска части продукции вне Европы, заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в ходе визита в Германию. “Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим”, - сказал министр журналистам. Он подчеркнул, что видит в этом огромный потенциал для Индии и большие возможности для создания рабочих мест в стране. "Многие автомобильные компании отсюда (из Германии - ред.) рассматривают возможность организации производства в Индии", - сказал он. Несколько европейских автопроизводителей уже открыли в Индии предприятия и используют ее как базу для поставок на внутренний и внешний рынки. В стране работают крупнейшие немецкие концерны, а также чешская Škoda. Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины индийского производства начнут поступать в Европу, добавил Гоял. По его словам, немецкие компании заявили о планах значительных инвестиций в страну. По его словам, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования и разработки. Европейские фирмы также изучают возможности сотрудничества в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности, судостроении и судоремонте. Гоял находится с визитом в Германии и Нидерландах с 22 по 27 октября во главе делегации, в которую входят представители около 100 индийских компаний.

индия

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, индия, европа, германия