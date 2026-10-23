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Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии
Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии
Европейские компании, в первую очередь автопроизводители, ищут партнеров в Индии для выпуска части продукции вне Европы, заявил министр торговли и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Европейские компании, в первую очередь автопроизводители, ищут партнеров в Индии для выпуска части продукции вне Европы, заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в ходе визита в Германию.
“Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим”, - сказал министр журналистам.
Он подчеркнул, что видит в этом огромный потенциал для Индии и большие возможности для создания рабочих мест в стране.
"Многие автомобильные компании отсюда (из Германии - ред.) рассматривают возможность организации производства в Индии", - сказал он.
Несколько европейских автопроизводителей уже открыли в Индии предприятия и используют ее как базу для поставок на внутренний и внешний рынки. В стране работают крупнейшие немецкие концерны, а также чешская Škoda.
Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины индийского производства начнут поступать в Европу, добавил Гоял. По его словам, немецкие компании заявили о планах значительных инвестиций в страну.
По его словам, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования и разработки. Европейские фирмы также изучают возможности сотрудничества в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности, судостроении и судоремонте.
Гоял находится с визитом в Германии и Нидерландах с 22 по 27 октября во главе делегации, в которую входят представители около 100 индийских компаний.
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бизнес, мировая экономика, индия, европа, германия
Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
Европейские автопроизводители ищут партнеров в Индии
Министр Гоял: автопроизводители ищут партнеров в Индии для выпуска продукции вне Европы
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Европейские компании, в первую очередь автопроизводители, ищут партнеров в Индии для выпуска части продукции вне Европы, заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в ходе визита в Германию.
“Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим”, - сказал министр журналистам.
Он подчеркнул, что видит в этом огромный потенциал для Индии и большие возможности для создания рабочих мест в стране.
"Многие автомобильные компании отсюда (из Германии - ред.) рассматривают возможность организации производства в Индии", - сказал он.
Несколько европейских автопроизводителей уже открыли в Индии предприятия и используют ее как базу для поставок на внутренний и внешний рынки. В стране работают крупнейшие немецкие концерны, а также чешская Škoda.
Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины индийского производства начнут поступать в Европу, добавил Гоял. По его словам, немецкие компании заявили о планах значительных инвестиций в страну.
По его словам, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования и разработки. Европейские фирмы также изучают возможности сотрудничества в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности, судостроении и судоремонте.
Гоял находится с визитом в Германии и Нидерландах с 22 по 27 октября во главе делегации, в которую входят представители около 100 индийских компаний.