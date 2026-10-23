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Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей

Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей

Инвестиции в России к середине 2026 года в стоимостном выражении достигли за год 43 триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:35+0300

2026-10-23T16:35+0300

2026-10-23T16:35+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в России к середине 2026 года в стоимостном выражении достигли за год 43 триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В стоимостном выражении, кстати, в инвестициях нет никакого снижения. К середине этого года, если брать скользящие 12 месяцев, то у нас инвестиции составили 43 триллиона рублей. То есть это хороший ресурс для того, чтобы вкладывать в том числе в производительность труда", - сказала она. В номинальном выражении это столько же, сколько было в прошлом году, то есть инвестиционный спрос в триллионах рублей остается тем же, отметила Набиуллина. "Но цены на инвестиционные товары выросли, то есть физически это меньше", - добавила глава регулятора. По ее словам, инвестиционная пауза не означает отсутствие инвестиций в стране, это указывает на отсутствие роста. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии