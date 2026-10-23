https://1prime.ru/20261023/investitsii-874569307.html
Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей
Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей
Инвестиции в России к середине 2026 года в стоимостном выражении достигли за год 43 триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года, заявила глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:35+0300
2026-10-23T16:35+0300
2026-10-23T16:35+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в России к середине 2026 года в стоимостном выражении достигли за год 43 триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"В стоимостном выражении, кстати, в инвестициях нет никакого снижения. К середине этого года, если брать скользящие 12 месяцев, то у нас инвестиции составили 43 триллиона рублей. То есть это хороший ресурс для того, чтобы вкладывать в том числе в производительность труда", - сказала она.
В номинальном выражении это столько же, сколько было в прошлом году, то есть инвестиционный спрос в триллионах рублей остается тем же, отметила Набиуллина. "Но цены на инвестиционные товары выросли, то есть физически это меньше", - добавила глава регулятора.
По ее словам, инвестиционная пауза не означает отсутствие инвестиций в стране, это указывает на отсутствие роста.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей
Набиуллина: инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 триллионов рублей
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в России к середине 2026 года в стоимостном выражении достигли за год 43 триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"В стоимостном выражении, кстати, в инвестициях нет никакого снижения. К середине этого года, если брать скользящие 12 месяцев, то у нас инвестиции составили 43 триллиона рублей. То есть это хороший ресурс для того, чтобы вкладывать в том числе в производительность труда", - сказала она.
В номинальном выражении это столько же, сколько было в прошлом году, то есть инвестиционный спрос в триллионах рублей остается тем же, отметила Набиуллина. "Но цены на инвестиционные товары выросли, то есть физически это меньше", - добавила глава регулятора.
По ее словам, инвестиционная пауза не означает отсутствие инвестиций в стране, это указывает на отсутствие роста.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.