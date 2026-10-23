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Иран потребовал от Ближнего Востока отказаться от поддержки США
Иран потребовал от Ближнего Востока отказаться от поддержки США - 23.10.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от Ближнего Востока отказаться от поддержки США
Иран передал странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном, | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:55+0300
2026-10-23T10:55+0300
2026-10-23T10:55+0300
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ТЕГЕРАН, 23 окт – ПРАЙМ. Иран передал странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки. "Региональным странам был передан ультиматум – отказаться от любой поддержки США. В ходе 40-дневной войны (так называют в Иране военные действия между США против исламской республики в феврале-марте 2026 года – ред.) мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иран", - сказал Малеки.
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мировая экономика, сша, иран, ближний восток
Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Иран потребовал от Ближнего Востока отказаться от поддержки США
Иран передал странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США