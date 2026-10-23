https://1prime.ru/20261023/iran-874548244.html
Иран готов рассмотреть возможность переговоров с США
Иран готов рассмотреть возможность переговоров с США - 23.10.2026, ПРАЙМ
Иран готов рассмотреть возможность переговоров с США
Иран готов рассмотреть возможность проведения переговоров с США, если они вернутся к выполнению Исламабадского меморандума, заявил РИА Новости член комиссии... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:57+0300
2026-10-23T10:57+0300
2026-10-23T10:57+0300
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ТЕГЕРАН, 23 окт – ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть возможность проведения переговоров с США, если они вернутся к выполнению Исламабадского меморандума, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки. "Как я уже говорил, Иран ставит выполнение меморандума в качестве условия начала любых переговоров (с США - ред.) … Что касается переговоров, то если американцы вернутся к выполнению меморандума, то мы изучим этот вопрос", - сказал Малеки. Если США и Израиль, отмечает Малеки, предпримут любого рода действия, ответ Ирана "будет жестким".
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мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
Иран готов рассмотреть возможность переговоров с США
Малеки: Иран готов к переговорам с США, если они вернутся к выполнению меморандума