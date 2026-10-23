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В аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Калуги, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:38+0300
2026-10-23T07:38+0300
2026-10-23T07:38+0300
бизнес
россия
иваново
калуга
росавиация
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Иваново ("Южный"), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, Иваново, Калуга, Росавиация
В аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов