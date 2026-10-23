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В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T03:22+0300
2026-10-23T03:22+0300
2026-10-23T03:22+0300
бизнес
россия
ижевск
росавиация
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Примерно в то же время ограничения были введены в аэропорту Кирова.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, ижевск, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Ижевск, Росавиация
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения
В Ижевске и Кирове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Примерно в то же время ограничения были введены в аэропорту Кирова.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.