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В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T03:22+0300

2026-10-23T03:22+0300

2026-10-23T03:22+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Примерно в то же время ограничения были введены в аэропорту Кирова. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, ижевск, росавиация