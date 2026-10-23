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Jaguar отзывает в США около 94 тысяч автомобилей

Jaguar отзывает в США около 94 тысяч автомобилей - 23.10.2026, ПРАЙМ

Jaguar отзывает в США около 94 тысяч автомобилей

Североамериканское подразделение Jaguar Land Rover отзывает в США около 94 тысяч автомобилей из-за риска повреждения камеры заднего вида, следует из сообщения... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:07+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Jaguar Land Rover отзывает в США около 94 тысяч автомобилей из-за риска повреждения камеры заднего вида, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) отзывает некоторые автомобили Land Rover Range Rover 2022–2026 годов выпуска. Вода может не стекать с камеры заднего вида из-за недостаточного количества дренажных отверстий, что может привести к ее повреждению", - говорится в сообщении. Суммарно компания отзывает 93 997 машин. Отсутствие изображения с камеры заднего вида может ограничить видимость водителя транспортного средства и увеличить риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. Дилеры просверлят дополнительные дренажные отверстия на обратной стороне обшивки дверей, при необходимости проверят и заменят камеру заднего вида. Письма с уведомлением, как ожидается, будут отправлены 11 декабря, уточняет NHTSA. Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, дочерняя компания Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.

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