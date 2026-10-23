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СМИ: на главной торговой улице Британии установят камеры, распознающие лица
СМИ: на главной торговой улице Британии установят камеры, распознающие лица - 23.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: на главной торговой улице Британии установят камеры, распознающие лица
Полиция Лондона намерена в конце года установить камеры, оснащенные технологией распознавания лиц, на главной торговой улице британской столицы Оксфорд-стрит,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T22:32+0300
2026-10-23T22:32+0300
2026-10-23T22:32+0300
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ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Полиция Лондона намерена в конце года установить камеры, оснащенные технологией распознавания лиц, на главной торговой улице британской столицы Оксфорд-стрит, сообщает агентство PA. C 26 октября значительная часть Оксфорд-стрит станет полностью пешеходной. Ежедневно по улице проходят около 500 тысяч человек. "В декабре на Оксфорд-стрит будут установлены камеры для распознавания лиц в режиме реального времени, что означает, что лица тысяч людей, покупающих рождественские подарки, будут отсканированы", - передает агентство. Улица станет одной из первых в стране, оснащенной подобными камерами. Ранее камерами с технологией распознавания лиц оснащались специальные полицейские машины. Отмечается, что Скотленд-Ярд намерен впоследствии внедрять технологию и на других улицах в районах Уэст–Энд и Сохо. Оксфорд-стрит находится в фешенебельном лондонском районе Уэст-Энд, где сосредоточено множество магазинов мирового класса, ресторанов, гостиниц и театров. Впервые планы по превращению улицы в пешеходную были озвучены в сентябре 2024 года.
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великобритания, общество , лондон
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Общество , ЛОНДОН
СМИ: на главной торговой улице Британии установят камеры, распознающие лица
PA: полиция Британии установит камеры с распознаванием лиц на торговой улице Оксфорд-стрит
ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Полиция Лондона намерена в конце года установить камеры, оснащенные технологией распознавания лиц, на главной торговой улице британской столицы Оксфорд-стрит, сообщает агентство PA.
C 26 октября значительная часть Оксфорд-стрит станет полностью пешеходной. Ежедневно по улице проходят около 500 тысяч человек.
"В декабре на Оксфорд-стрит будут установлены камеры для распознавания лиц в режиме реального времени, что означает, что лица тысяч людей, покупающих рождественские подарки, будут отсканированы", - передает агентство.
Улица станет одной из первых в стране, оснащенной подобными камерами. Ранее камерами с технологией распознавания лиц оснащались специальные полицейские машины. Отмечается, что Скотленд-Ярд намерен впоследствии внедрять технологию и на других улицах в районах Уэст–Энд и Сохо.
Оксфорд-стрит находится в фешенебельном лондонском районе Уэст-Энд, где сосредоточено множество магазинов мирового класса, ресторанов, гостиниц и театров. Впервые планы по превращению улицы в пешеходную были озвучены в сентябре 2024 года.