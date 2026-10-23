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Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий

Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий - 23.10.2026, ПРАЙМ

Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску сети магазинов "Спортмастер" взыскали с обувной сети... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:09+0300

2026-10-23T14:09+0300

2026-10-23T14:09+0300

бизнес

россия

общество

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску сети магазинов "Спортмастер" взыскали с обувной сети Kari около 31 миллиона рублей за незаконное использование дизайна модели женских сандалий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Спор возник в связи с реализацией обществом "Кари" женских сандалий, в которых, по утверждению общества "Спортмастер", неправомерно использовался дизайн модели Demix Rio 3", - уточнили в суде. Истец заявил, что дизайн разработан его сотрудницей в рамках трудовых обязанностей, поэтому исключительное право принадлежит работодателю. Нарушающее его право товары ответчика "Спортмастер" обнаружил в магазинах Kari, на сайте сети и на маркетплейсах. Kari оспаривала в суде творческий характер дизайна "Спортмастера", ссылаясь на использование традиционных элементов, обусловленных функциональным назначением обуви, отметили в пресс-службе суда. Между тем, Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск. Он отметил, что отсутствие новизны, уникальности или оригинальности само по себе не исключает авторско-правовую охрану. Разработку общей концепции, проработку подошвы, текстильной части и цветовых сочетаний суд оценил как действия творческого характера. Суд апелляционной инстанции в июне согласился с этими выводами. "По результатам судебного заседания, состоявшегося 22 октября 2026 года, Суд по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда кассационной инстанции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва