Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/kari-874560595.html
Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий
Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий - 23.10.2026, ПРАЙМ
Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску сети магазинов "Спортмастер" взыскали с обувной сети... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:09+0300
2026-10-23T14:09+0300
бизнес
россия
общество
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874560595.jpg?1792753780
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску сети магазинов "Спортмастер" взыскали с обувной сети Kari около 31 миллиона рублей за незаконное использование дизайна модели женских сандалий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Спор возник в связи с реализацией обществом "Кари" женских сандалий, в которых, по утверждению общества "Спортмастер", неправомерно использовался дизайн модели Demix Rio 3", - уточнили в суде. Истец заявил, что дизайн разработан его сотрудницей в рамках трудовых обязанностей, поэтому исключительное право принадлежит работодателю. Нарушающее его право товары ответчика "Спортмастер" обнаружил в магазинах Kari, на сайте сети и на маркетплейсах. Kari оспаривала в суде творческий характер дизайна "Спортмастера", ссылаясь на использование традиционных элементов, обусловленных функциональным назначением обуви, отметили в пресс-службе суда. Между тем, Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск. Он отметил, что отсутствие новизны, уникальности или оригинальности само по себе не исключает авторско-правовую охрану. Разработку общей концепции, проработку подошвы, текстильной части и цветовых сочетаний суд оценил как действия творческого характера. Суд апелляционной инстанции в июне согласился с этими выводами. "По результатам судебного заседания, состоявшегося 22 октября 2026 года, Суд по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда кассационной инстанции.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
14:09 23.10.2026
 
Kari взыскала с "Спортмастера" 31 млн руб за дизайн женских сандалий

"Спортмастер" взыскал с Kari 31 млн руб за дизайн женских сандалий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску сети магазинов "Спортмастер" взыскали с обувной сети Kari около 31 миллиона рублей за незаконное использование дизайна модели женских сандалий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Спор возник в связи с реализацией обществом "Кари" женских сандалий, в которых, по утверждению общества "Спортмастер", неправомерно использовался дизайн модели Demix Rio 3", - уточнили в суде.
Истец заявил, что дизайн разработан его сотрудницей в рамках трудовых обязанностей, поэтому исключительное право принадлежит работодателю. Нарушающее его право товары ответчика "Спортмастер" обнаружил в магазинах Kari, на сайте сети и на маркетплейсах.
Kari оспаривала в суде творческий характер дизайна "Спортмастера", ссылаясь на использование традиционных элементов, обусловленных функциональным назначением обуви, отметили в пресс-службе суда.
Между тем, Арбитражный суд Москвы в феврале удовлетворил иск. Он отметил, что отсутствие новизны, уникальности или оригинальности само по себе не исключает авторско-правовую охрану. Разработку общей концепции, проработку подошвы, текстильной части и цветовых сочетаний суд оценил как действия творческого характера. Суд апелляционной инстанции в июне согласился с этими выводами.
"По результатам судебного заседания, состоявшегося 22 октября 2026 года, Суд по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда кассационной инстанции.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала