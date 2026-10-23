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Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25% - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:31+0300
2026-10-23T11:23+0300
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финансы
казахстан
нацбанк
ближний восток
сша
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АСТАНА, 23 окт - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора."Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.Регулятор пояснил, что продолжающееся замедление годовой инфляции и снижение инфляционных ожиданий в Казахстане сформировало пространство для снижения базовой ставки. По его данным, годовая инфляция замедляется двенадцатый месяц подряд, составив в сентябре 9,3%, в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и благоприятной динамики обменного курса тенге.Там указали, что продовольственная инфляция в Казахстане замедлилась до 8,5% на фоне более выраженного удешевления фруктов и овощей, а также замедления темпов роста цен на мясо. Непродовольственная инфляция замедлилась до 11% за счет снижения годовых темпов роста цен на ГСМ. Отмечено, что инфляция в сфере услуг сохраняется на уровне 8,9%."Внешний фон остается проинфляционным. Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает высокие мировые цены на энергоносители. Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) в сентябре вырос до 136 пунктов, увеличившись на 1,5% за месяц и на 5,8% в годовом выражении", - отмечает Нацбанк Казахстана.Регулятор уточняет, что рост обусловлен преимущественно удорожанием зерновых, сахара и растительных масел на фоне неблагоприятных погодных условий и логистических ограничений.В казахстанском Нацбанке отметили глобальное ужесточение монетарных условий. Так, в сентябре Европейский центральный банк повысил ставки второй раз в текущем году, а Федеральная резервная система США - впервые с 2023 года.Следующее решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 4 декабря.
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банки, финансы, казахстан, нацбанк, ближний восток, сша, оон
Банки, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ООН
10:31 23.10.2026 (обновлено: 11:23 23.10.2026)
 
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%

Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,25% до 15,75%

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АСТАНА, 23 окт - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,75% с 16,25%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.
Регулятор пояснил, что продолжающееся замедление годовой инфляции и снижение инфляционных ожиданий в Казахстане сформировало пространство для снижения базовой ставки. По его данным, годовая инфляция замедляется двенадцатый месяц подряд, составив в сентябре 9,3%, в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и благоприятной динамики обменного курса тенге.
Там указали, что продовольственная инфляция в Казахстане замедлилась до 8,5% на фоне более выраженного удешевления фруктов и овощей, а также замедления темпов роста цен на мясо. Непродовольственная инфляция замедлилась до 11% за счет снижения годовых темпов роста цен на ГСМ. Отмечено, что инфляция в сфере услуг сохраняется на уровне 8,9%.
"Внешний фон остается проинфляционным. Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает высокие мировые цены на энергоносители. Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) в сентябре вырос до 136 пунктов, увеличившись на 1,5% за месяц и на 5,8% в годовом выражении", - отмечает Нацбанк Казахстана.
Регулятор уточняет, что рост обусловлен преимущественно удорожанием зерновых, сахара и растительных масел на фоне неблагоприятных погодных условий и логистических ограничений.
В казахстанском Нацбанке отметили глобальное ужесточение монетарных условий. Так, в сентябре Европейский центральный банк повысил ставки второй раз в текущем году, а Федеральная резервная система США - впервые с 2023 года.
Следующее решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 4 декабря.
 
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