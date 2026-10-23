https://1prime.ru/20261023/khakery-874581457.html

Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC

Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC - 23.10.2026, ПРАЙМ

Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC

Британская аудиторская компания PwC подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры украли сотни гигабайт данных, хранящихся на сервере сторонней компании,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:39+0300

2026-10-23T21:39+0300

2026-10-23T21:39+0300

технологии

pwc

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874581457.jpg?1792780758

ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская аудиторская компания PwC подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры украли сотни гигабайт данных, хранящихся на сервере сторонней компании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-службу PwC. "PwC подтвердила, что подверглась кибератаке, в результате которой со сторонней платформы было украдено более 590 гигабайт данных", - пишет издание. Всего было украдено более 108 тысяч файлов. В компании заявили, что в них нет данных клиентов, конфиденциальных данных или какой-либо финансовой информации. На стороннем сервере хранились учебные материалы для сотрудников компании. "Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности экосистемы и провели тщательную проверку. Этот инцидент не повлиял на нашу сеть и операции", - заявили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, pwc, общество