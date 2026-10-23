https://1prime.ru/20261023/khakery-874581457.html
Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC
Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC - 23.10.2026, ПРАЙМ
Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC
Британская аудиторская компания PwC подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры украли сотни гигабайт данных, хранящихся на сервере сторонней компании,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:39+0300
2026-10-23T21:39+0300
2026-10-23T21:39+0300
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ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская аудиторская компания PwC подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры украли сотни гигабайт данных, хранящихся на сервере сторонней компании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-службу PwC. "PwC подтвердила, что подверглась кибератаке, в результате которой со сторонней платформы было украдено более 590 гигабайт данных", - пишет издание. Всего было украдено более 108 тысяч файлов. В компании заявили, что в них нет данных клиентов, конфиденциальных данных или какой-либо финансовой информации. На стороннем сервере хранились учебные материалы для сотрудников компании. "Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности экосистемы и провели тщательную проверку. Этот инцидент не повлиял на нашу сеть и операции", - заявили в пресс-службе.
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технологии, pwc, общество
Технологии, PwC, Общество
Хакеры украли сотни гигабайт данных во время кибератаки на PwC
Telegraph: хакеры украли сотни гигабайт данных аудиторской компании PwC в ходе кибератаки
ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Британская аудиторская компания PwC подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры украли сотни гигабайт данных, хранящихся на сервере сторонней компании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-службу PwC.
"PwC подтвердила, что подверглась кибератаке, в результате которой со сторонней платформы было украдено более 590 гигабайт данных", - пишет издание.
Всего было украдено более 108 тысяч файлов. В компании заявили, что в них нет данных клиентов, конфиденциальных данных или какой-либо финансовой информации. На стороннем сервере хранились учебные материалы для сотрудников компании.
"Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности экосистемы и провели тщательную проверку. Этот инцидент не повлиял на нашу сеть и операции", - заявили в пресс-службе.