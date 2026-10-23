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Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны - 23.10.2026, ПРАЙМ
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны
Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:51+0300
2026-10-23T14:51+0300
финансы
мировая экономика
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 23 окт - ПРАЙМ. Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в январе 2029 года, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. "Страна в состоянии обеспечить свои потребности в импорте вплоть до завершения президентства Трампа и после него", - слова Хеммати приводит агентство ISNA. Он добавил, что несмотря на существующие условия, валюта от экспорта нефти продолжает поступать, и для дальнейшего обеспечения страны валютой предусмотрены необходимые меры. Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.
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финансы, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
14:51 23.10.2026
 
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны

Хеммати: валютных резервов Ирана хватит для покрытия импорта до конца президентства Трампа

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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ТЕГЕРАН, 23 окт - ПРАЙМ. Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в январе 2029 года, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
"Страна в состоянии обеспечить свои потребности в импорте вплоть до завершения президентства Трампа и после него", - слова Хеммати приводит агентство ISNA.
Он добавил, что несмотря на существующие условия, валюта от экспорта нефти продолжает поступать, и для дальнейшего обеспечения страны валютой предусмотрены необходимые меры.
Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.
 
ФинансыМировая экономикаИРАНСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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