https://1prime.ru/20261023/khemmati-874561957.html
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны - 23.10.2026, ПРАЙМ
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны
Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:51+0300
2026-10-23T14:51+0300
2026-10-23T14:51+0300
финансы
мировая экономика
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
ТЕГЕРАН, 23 окт - ПРАЙМ. Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в январе 2029 года, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. "Страна в состоянии обеспечить свои потребности в импорте вплоть до завершения президентства Трампа и после него", - слова Хеммати приводит агентство ISNA. Он добавил, что несмотря на существующие условия, валюта от экспорта нефти продолжает поступать, и для дальнейшего обеспечения страны валютой предусмотрены необходимые меры. Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Глава Центробанка Ирана рассказал о валютных резервах страны
Хеммати: валютных резервов Ирана хватит для покрытия импорта до конца президентства Трампа
ТЕГЕРАН, 23 окт - ПРАЙМ. Валютных резервов Ирана достаточно для покрытия импорта вплоть до конца президентского срока американского лидера Дональда Трампа, который заканчивается в январе 2029 года, заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
"Страна в состоянии обеспечить свои потребности в импорте вплоть до завершения президентства Трампа и после него", - слова Хеммати приводит агентство ISNA.
Он добавил, что несмотря на существующие условия, валюта от экспорта нефти продолжает поступать, и для дальнейшего обеспечения страны валютой предусмотрены необходимые меры.
Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Кроме того, США проводят морскую блокаду иранский портов, которая, по признанию иранских властей снизила объемы поставок Ираном нефти - одного из основных источников доходов иранской экономики.