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В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:37+0300
2026-10-23T11:37+0300
2026-10-23T11:37+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны.
В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
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киев, киевская область, украина, рада
Киев, Киевская область, УКРАИНА, Рада
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
ДТЭК: в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны.
В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.