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Российская компания планирует запустить сеть кинозалов в Индонезии

Российская компания планирует запустить сеть кинозалов в Индонезии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Российская компания планирует запустить сеть кинозалов в Индонезии

Российская технология, разработанная в Якутии, позволит открыть кинозалы в удаленных районах Индонезии, первые 10 планируется запустить в ближайшие три месяца,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T22:56+0300

2026-10-23T22:56+0300

2026-10-23T22:56+0300

технологии

бизнес

индонезия

якутия

агентство стратегических инициатив

кино

россия

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ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Российская технология, разработанная в Якутии, позволит открыть кинозалы в удаленных районах Индонезии, первые 10 планируется запустить в ближайшие три месяца, рассказали РИА Новости в компании "Экстра Синема". "По итогам переговоров с Badan Perfilman Indonesia стороны достигли договоренности о запуске пилотного проекта, который включает открытие первых 10 кинозалов в течение ближайших трех месяцев", - сообщили в компании. Кинозалы планируется оборудовать в существующих общественных центрах, где проходят местные мероприятия. Как пояснили в компании, такой подход позволит быстрее организовать показы в населенных пунктах, лишенных современной киноинфраструктуры. По данным "Экстра Синема", около 70% населения Индонезии не имеют доступа к современным кинозалам из-за географических особенностей страны и удаленности провинций. При этом из примерно 350 фильмов, ежегодно производимых в стране, около 200 не находят выхода в кинотеатрах или на стриминговых платформах, утверждают в компании. "Интерес к нашим технологиям со стороны Индонезии был проявлен еще в прошлом году на международной конференции RICS. Сегодня мы переходим к конкретным шагам", - заявил генеральный директор "Экстра Синема" Петр Чиряев. Российская разработка объединяет кинопроектор, встроенный медиасервер и платформу управления контентом. По информации компании, система использует шифрование для защиты фильмов и предназначена в том числе для организации показов в малых и удаленных населенных пунктах. В компании также сообщили, что Badan Perfilman Indonesia выразило готовность инициировать придание проекту статуса межгосударственной инициативы России и Индонезии. Визит российской делегации проходит при содействии Агентства стратегических инициатив. Сеть "Экстра Синема" в России, по данным компании, насчитывает 96 кинозалов.

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технологии, бизнес, индонезия, якутия, агентство стратегических инициатив, кино, россия