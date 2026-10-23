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Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей
Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей - 23.10.2026, ПРАЙМ
Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей
Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что магазин "Королевство сладостей", одним из соучредителей которого является певец, откроется в декабре. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:34+0300
2026-10-23T20:37+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что магазин "Королевство сладостей", одним из соучредителей которого является певец, откроется в декабре. "Еще одно очень большое событие будет в декабре - мы открываем "Королевство сладостей" в "Авиапарке", где будут представлены все бренды сладостей мира: в первую очередь, наши отечественные бренды, начиная от "Аленушки", шоколадки, конфетки - все это будет представлено в очень красивой знаковой упаковке. Это будет красивый магазин с отдельными зонами", - сказал он журналистам на презентации своего нового клипа "Луиза". По словам Киркорова, он попросил своих коллег по сцене и друзей сделать отпечатки своих ладоней для будущей стены славы, которая будет размешена в "Королевстве сладостей". "Гости будут приходить, покупать сладости и сравнивать свои ладошки с ладошками Ани Лорак, Мари Краймбрери, Dava или Сережи Лазарева", - добавил певец. Киркоров отметил, что открытие запланировано на начало декабря для того, чтобы сладости могли оказаться на новогодних столах москвичей и гостей столицы. Как ранее сообщало РИА Новости, изучив данные информационного сервиса о компаниях "Контур. Фокус", ООО "Королевство сладостей" зарегистрировано в июне этого года. Генеральным директором является известный ресторатор, основатель и совладелец сети рестораном Black Star Burger Юрий Левитас, ему принадлежат 25% компании. В число учредителей также входят Андрей Попков с долей в 50% и Филипп Киркоров, которому досталась четверть компании. У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
20:34 23.10.2026 (обновлено: 20:37 23.10.2026)
 
Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей

Киркоров рассказал, что его магазин "Королевство сладостей" откроется в начале декабря

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что магазин "Королевство сладостей", одним из соучредителей которого является певец, откроется в декабре.
"Еще одно очень большое событие будет в декабре - мы открываем "Королевство сладостей" в "Авиапарке", где будут представлены все бренды сладостей мира: в первую очередь, наши отечественные бренды, начиная от "Аленушки", шоколадки, конфетки - все это будет представлено в очень красивой знаковой упаковке. Это будет красивый магазин с отдельными зонами", - сказал он журналистам на презентации своего нового клипа "Луиза".
По словам Киркорова, он попросил своих коллег по сцене и друзей сделать отпечатки своих ладоней для будущей стены славы, которая будет размешена в "Королевстве сладостей".
"Гости будут приходить, покупать сладости и сравнивать свои ладошки с ладошками Ани Лорак, Мари Краймбрери, Dava или Сережи Лазарева", - добавил певец.
Киркоров отметил, что открытие запланировано на начало декабря для того, чтобы сладости могли оказаться на новогодних столах москвичей и гостей столицы.
Как ранее сообщало РИА Новости, изучив данные информационного сервиса о компаниях "Контур. Фокус", ООО "Королевство сладостей" зарегистрировано в июне этого года. Генеральным директором является известный ресторатор, основатель и совладелец сети рестораном Black Star Burger Юрий Левитас, ему принадлежат 25% компании. В число учредителей также входят Андрей Попков с долей в 50% и Филипп Киркоров, которому досталась четверть компании.
У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.
 
БизнесОбщество
 
 
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