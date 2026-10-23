https://1prime.ru/20261023/kirkorov-874579615.html

Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей

Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей - 23.10.2026, ПРАЙМ

Киркоров рассказал, когда откроется его магазин сладостей

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что магазин "Королевство сладостей", одним из соучредителей которого является певец, откроется в декабре. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:34+0300

2026-10-23T20:34+0300

2026-10-23T20:37+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что магазин "Королевство сладостей", одним из соучредителей которого является певец, откроется в декабре. "Еще одно очень большое событие будет в декабре - мы открываем "Королевство сладостей" в "Авиапарке", где будут представлены все бренды сладостей мира: в первую очередь, наши отечественные бренды, начиная от "Аленушки", шоколадки, конфетки - все это будет представлено в очень красивой знаковой упаковке. Это будет красивый магазин с отдельными зонами", - сказал он журналистам на презентации своего нового клипа "Луиза". По словам Киркорова, он попросил своих коллег по сцене и друзей сделать отпечатки своих ладоней для будущей стены славы, которая будет размешена в "Королевстве сладостей". "Гости будут приходить, покупать сладости и сравнивать свои ладошки с ладошками Ани Лорак, Мари Краймбрери, Dava или Сережи Лазарева", - добавил певец. Киркоров отметил, что открытие запланировано на начало декабря для того, чтобы сладости могли оказаться на новогодних столах москвичей и гостей столицы. Как ранее сообщало РИА Новости, изучив данные информационного сервиса о компаниях "Контур. Фокус", ООО "Королевство сладостей" зарегистрировано в июне этого года. Генеральным директором является известный ресторатор, основатель и совладелец сети рестораном Black Star Burger Юрий Левитас, ему принадлежат 25% компании. В число учредителей также входят Андрей Попков с долей в 50% и Филипп Киркоров, которому досталась четверть компании. У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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