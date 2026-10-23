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Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета в 2027 году

Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета в 2027 году

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. На... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:28+0300

2026-10-23T18:28+0300

2026-10-23T18:58+0300

финансы

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. На рассмотрение Думы его планируется вынести 29 октября. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ в 2027 году могут составить 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов. На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы. В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов. Законопроект также повышает с 1 января 2027 года на 6,8% минимальный размер оплаты труда - до 28 935 рублей в месяц, а величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ - до 22 047 рублей на душу населения. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что поставленная президентом России задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена. Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами, отмечал он. Помимо этого, приостанавливается до 2030 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ. В пояснительной записке это объясняется "отсутствием источников финансового обеспечения и законодательной области применения долгового рубля", который предполагалось использовать при переводе этих сбережений в целевые долговые обязательства РФ. Тем не менее, компенсационные выплаты по таким сбережениям ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на такую компенсацию предусмотрено около 1,9 миллиарда рублей в год. Кроме того, с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам. Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять эти высвобождаемые средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов, фнб, госдума, дума