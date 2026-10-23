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Комитет Госдумы одобрил законопроект с изменениями в Налоговый кодекс

Комитет Госдумы одобрил законопроект с изменениями в Налоговый кодекс - 23.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил законопроект с изменениями в Налоговый кодекс

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект с комплексными изменениями в Налоговый кодекс, которые направлены | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:07+0300

2026-10-23T20:07+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект с комплексными изменениями в Налоговый кодекс, которые направлены на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтены при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. На рассмотрение Думы его планируется вынести 29 октября. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предполагает, что физлица получат право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок. Для пассивных доходов (дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения и т.д.) предлагается применять ставки НДФЛ от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале (сейчас 13-15%). Для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся ставки в 13% и 15%, а для вкладов граждан - необлагаемый порог в 1 миллион рублей, скорректированный на ставку ЦБ РФ. Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения, расширяется периметр налогового мониторинга и увеличивается вдвое (до 50%) доля участия в иностранной организации для признания контролирующим ее лицом. Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций отсутствует возможность распределять дивиденды. Для закрытых и интервальных ПИФов вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. А ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%. Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагать налогом на имущество по аналогии с торговыми центрами, исходя из кадастровой стоимости. Налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространятся на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам. На постоянной основе сохраняются действующие тарифы страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (0,2-8,5%) и льгота по ним при использовании труда инвалидов. Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах. А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС. Также не нужно будет уплачивать НДС при передаче питания гражданам, которые находятся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА. До 2030 года при внутренних авиаперевозках из аэропортов и в аэропорты ДФО и Крыма продлевается ставка НДС в 0%, а Московского авиаузла – 10%. Для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22%, а при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводится таможенный сбор - 100 рублей за посылку. "Предусматривается на 2027 год индексация ставок акцизов в размере 6,5%, а также на 2028 и 2029 годы на уровне 4%", - сообщил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. Для Самотлорского месторождения с 2028 по 2030 годы обнуляется базовый налоговый вычет по НДПИ, а для проектов по сжижению газа на Ямале до конца 2029 года продлевается нулевая ставка НДПИ при условии заключения инвестиционного соглашения. Для независимых производителей газа при расчете надбавки к НДПИ в расчетную базу будет включаться газ, продаваемый ими населению не только напрямую, как сейчас, но и через посредников. "По нашим оценкам, те мероприятия, которые предусмотрены данным законопроектом, обеспечат дополнительные доходы бюджета в размере порядка более триллиона рублей ежегодно", - сказал Сазанов.

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финансы, россия, крым, ямал, алексей сазанов, госдума, дума, росгвардия