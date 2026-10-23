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Комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхдоходы ГМК

Комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхдоходы ГМК - 23.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхдоходы ГМК

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, вводящий с 1 января 2027 года налог на сверхдоходы... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:34+0300

2026-10-23T20:34+0300

2026-10-23T20:37+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, вводящий с 1 января 2027 года налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК). На рассмотрение Думы его планируется вынести 29 октября. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он устанавливает налог на доходы таких компаний, обусловленные благоприятной рыночной ситуацией (сверхдоходы). Объектом налогообложения станут сверхдоходы, определяемые исходя из прироста стоимости добытого полезного ископаемого, возникающего вследствие превышения средней цены на него на мировом рынке за 2026-2028 годы над аналогичной ценой за 2025 год. Налог будет взиматься только при росте мировых цен не менее чем на 10% к уровню 2025 года. Для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год подлежит индексации на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Налог будет распространяться на отдельные виды черных руд (железо, марганец, хром) и цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьму, магний); многокомпонентные комплексные руды; горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые, фосфоритовые и борные руды, калийные соли); горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды). Также налог вводится на полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы составит 30%, а для золота - 20%. При этом сумма налога не может превышать разницу между расчетной выручкой от реализации полезного ископаемого (полезного компонента), умноженной на коэффициент 0,15, и суммой НДПИ. Уплата нового налога в 2027-2029 годах предполагается не позднее 28 апреля соответствующего года. Минфин ранее пояснял, что введение налога на сверхдоходы ГМК связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. В министерстве считают, что введение налога позволит укрепить доходы всех уровней бюджетной системы страны. Исходя из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, поступления налога на сверхдоходы ГМК в бюджет в этот период ожидаются в объеме 200 миллиардов рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, гмк, госдума, дума