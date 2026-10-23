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Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР
Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР - 23.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР
Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:33+0300
2026-10-23T14:33+0300
2026-10-23T14:33+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"Северный морской путь - это то направление, которое с каждым годом все больше и больше будет привлекательным для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и для российского судостроения и портовых мощностей", - отметил Кожемяко в интервью ИС "Вести".
По его словам, в настоящее время идет строительство атомного ледокола "Лидер", кроме того, развиваются Владивостокский морской торговый путь, "Первомайский" и "Восточный", которые демонстрируют результат в грузообороте.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), с 2018 года он руководил Приморским краем.
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россия, азиатско-тихоокеанский регион, приморский край, олег кожемяко, владимир путин
РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин
Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР
Кожемяко: Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из АТР
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"Северный морской путь - это то направление, которое с каждым годом все больше и больше будет привлекательным для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и для российского судостроения и портовых мощностей", - отметил Кожемяко в интервью ИС "Вести".
По его словам, в настоящее время идет строительство атомного ледокола "Лидер", кроме того, развиваются Владивостокский морской торговый путь, "Первомайский" и "Восточный", которые демонстрируют результат в грузообороте.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), с 2018 года он руководил Приморским краем.