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Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР

Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР - 23.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко назвал Северный морской путь привлекательным для партнеров из АТР

Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:33+0300

2026-10-23T14:33+0300

2026-10-23T14:33+0300

россия

азиатско-тихоокеанский регион

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Северный морской путь становится все более привлекательным для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Олег Кожемяко. "Северный морской путь - это то направление, которое с каждым годом все больше и больше будет привлекательным для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и для российского судостроения и портовых мощностей", - отметил Кожемяко в интервью ИС "Вести". По его словам, в настоящее время идет строительство атомного ледокола "Лидер", кроме того, развиваются Владивостокский морской торговый путь, "Первомайский" и "Восточный", которые демонстрируют результат в грузообороте. Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), с 2018 года он руководил Приморским краем.

азиатско-тихоокеанский регион

приморский край

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, приморский край, олег кожемяко, владимир путин