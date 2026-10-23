https://1prime.ru/20261023/kravtsov-874566113.html

Кравцов сообщил об увеличении показателей проекта бюджета по образованию

Кравцов сообщил об увеличении показателей проекта бюджета по образованию - 23.10.2026, ПРАЙМ

Кравцов сообщил об увеличении показателей проекта бюджета по образованию

Показатели проекта федерального бюджета по госпрограмме "Развитие образования" увеличены в 2027 году по сравнению с 2026 годом на 3,7 миллиарда рублей, сообщил... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:43+0300

2026-10-23T15:43+0300

2026-10-23T15:46+0300

россия

сергей кравцов

минпросвещения

госдума

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Показатели проекта федерального бюджета по госпрограмме "Развитие образования" увеличены в 2027 году по сравнению с 2026 годом на 3,7 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Показатели проекта федерального бюджета по нашей госпрограмме ("Развитие образования" - ред.) увеличены в 2027 году по сравнению с 2026 годом на 3,7 миллиарда рублей и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, на реализацию программы "Развитие образования" в проекте бюджета предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиарда рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году.

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россия, сергей кравцов, минпросвещения, госдума