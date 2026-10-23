https://1prime.ru/20261023/kriptobirzha-874583446.html

Криптобиржа HTX прекратила предоставление услуг пользователям из России

Криптобиржа HTX прекратила предоставление услуг пользователям из России - 23.10.2026, ПРАЙМ

Криптобиржа HTX прекратила предоставление услуг пользователям из России

Крупная мировая криптобиржа HTX прекращает предоставление услуг пользователям из России, следует из материалов на сайте площадки. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T22:55+0300

2026-10-23T22:55+0300

2026-10-23T22:55+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа HTX прекращает предоставление услуг пользователям из России, следует из материалов на сайте площадки. Согласно пользовательскому соглашению платформы HTX, теперь в списке юрисдикций с ограниченным доступом с пометкой "пользователям из следующих юрисдикций запрещено использовать все сервисы" есть Российская Федерация. Ранее в октябре крупные мировые криптобиржи MEXC и Bitget прекратили предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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