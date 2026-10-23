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Парки развлечений в Крыму включат в список субъектов туристического бизнеса

Парки развлечений в Крыму включат в список субъектов туристического бизнеса - 23.10.2026, ПРАЙМ

Парки развлечений в Крыму включат в список субъектов туристического бизнеса

Парки развлечений в Крыму и экскурсоводов планируется включить в перечень субъектов туристического бизнеса, на которые будут направлены меры господдержки в 2026 | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:57+0300

2026-10-23T08:57+0300

2026-10-23T08:57+0300

туризм

бизнес

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Парки развлечений в Крыму и экскурсоводов планируется включить в перечень субъектов туристического бизнеса, на которые будут направлены меры господдержки в 2026 году, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Ранее министр сообщал РИА Новости, что более 2,7 миллиарда рублей из средств федеральной поддержки уже выплачено предпринимателям туристической сферы и отельерам Крыма в 2026 году, меры поддержки коснулись более 3,2 тысячи предприятий отрасли, 36 тысяч работников. В данный момент прорабатываются меры по расширению списка тех предпринимателей туристической сферы, которые также могут рассчитывать на поддержку государства, отметил собеседник агентства. "Мы надеемся, что Крыму расширят перечень видов экономической деятельности, на которые также будут направлены меры поддержки. Речь идет о таких сферах туризма как парки развлечений и экскурсоводы - индивидуальные предприниматели, которые занимаются экскурсионной деятельностью. Ориентировочно речь идет о сумме 700 миллионов рублей ", - уточнил министр. Предложения Крыма находятся в правительстве Российской Федерации, добавил Ганзий.

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туризм, бизнес, крым