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"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления

"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления

Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:40+0300

2026-10-23T19:40+0300

2026-10-23T19:42+0300

бизнес

россия

керчь

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симферополь

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 2 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 2 ноября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее", - говорится в сообщении. Там напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика. "Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", - заключили в компании.

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