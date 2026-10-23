https://1prime.ru/20261023/krym-874578048.html
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:40+0300
2026-10-23T19:40+0300
2026-10-23T19:42+0300
бизнес
россия
керчь
крым
симферополь
гранд сервис экспресс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874578048.jpg?1792773770
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 2 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 2 ноября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее", - говорится в сообщении. Там напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика. "Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", - заключили в компании.
керчь
крым
симферополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, керчь, крым, симферополь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
Поезда крымского направления продолжат ходить до и от станции Керчь-Южная до 2 ноября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 2 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 2 ноября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.
"Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", - заключили в компании.