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Курс юаня в пятницу обновил минимум с начала августа - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня в пятницу обновил минимум с начала августа
Курс юаня в пятницу обновил минимум с начала августа - 23.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в пятницу обновил минимум с начала августа
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу снижается шестую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе ключевой отметки 12... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:42+0300
2026-10-23T17:42+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу снижается шестую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.20 мск снижался на 12 копеек (-1%) - до 12,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,01-12,11 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,42 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,30 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу продолжил снижаться шестой торговый день подряд и обновил минимум с 5 августа. Ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых было спокойно воспринято участниками российского валютного рынка. Курс остался на локальных минимумах – немного выше 12 рублей за юань, которые он достиг в ходе утреннего ощутимого снижения, продолжающегося уже который день подряд. "Рубль на решение регулятора отреагировал сдержанно - рынок ожидал сохранения ставки. Высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает спрос на импорт и на кредитные продукты (в т.ч. на покупку недвижимости)", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса" "Курс при этом будут определять в ближайшее время такие факторы, как динамика мировых цен на нефть, покупка иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, геополитика. Интерес инвесторов к рублевым инструментам сохраняется. Российская валюта продолжит получать поддержку на фоне высоких ставок", - указала она. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,50% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.22 мск росла на 2,5% - до 116 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 101,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Ключевая ставка ЦБ РФ не имеет существенного влияния на курс российской валюты, особенно в краткосрочном периоде, считает Владимир Зернов из Bitbanker. "Главным драйвером для рубля прямо сейчас являются продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых выплат. Учитывая, что цена международного бенчмарка нефти марки Brent сейчас закрепилась выше уровня 110 долларов за баррель, можно ожидать дальнейшего увеличения валютной выручки", - указывает он. "Навряд ли покупки валюты Минфином по бюджетному правилу смогут полностью нивелировать эффект от увеличения поступления валютной выручки, так что у рубля есть хорошие шансы на продолжение укрепления", - резюмирует эксперт. С точки зрения технического анализа, тренд на укрепление рубля сохраняется, и валютные курсы могут проверить на прочность уровни 12 рублей за юань и 80 рублей за доллар, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
рынок, торги, минфин
Рынок, Торги, Минфин
17:42 23.10.2026
 
Курс юаня в пятницу обновил минимум с начала августа

Курс юаня на Мосбирже в пятницу обновил минимум с начала августа

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу снижается шестую сессию подряд, обновляя минимум с начала августа – в районе ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.20 мск снижался на 12 копеек (-1%) - до 12,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,01-12,11 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,42 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,30 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу продолжил снижаться шестой торговый день подряд и обновил минимум с 5 августа.
Ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых было спокойно воспринято участниками российского валютного рынка. Курс остался на локальных минимумах – немного выше 12 рублей за юань, которые он достиг в ходе утреннего ощутимого снижения, продолжающегося уже который день подряд.
"Рубль на решение регулятора отреагировал сдержанно - рынок ожидал сохранения ставки. Высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает спрос на импорт и на кредитные продукты (в т.ч. на покупку недвижимости)", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса"
"Курс при этом будут определять в ближайшее время такие факторы, как динамика мировых цен на нефть, покупка иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, геополитика. Интерес инвесторов к рублевым инструментам сохраняется. Российская валюта продолжит получать поддержку на фоне высоких ставок", - указала она.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,50% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.22 мск росла на 2,5% - до 116 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 101,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Ключевая ставка ЦБ РФ не имеет существенного влияния на курс российской валюты, особенно в краткосрочном периоде, считает Владимир Зернов из Bitbanker.
"Главным драйвером для рубля прямо сейчас являются продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых выплат. Учитывая, что цена международного бенчмарка нефти марки Brent сейчас закрепилась выше уровня 110 долларов за баррель, можно ожидать дальнейшего увеличения валютной выручки", - указывает он.
"Навряд ли покупки валюты Минфином по бюджетному правилу смогут полностью нивелировать эффект от увеличения поступления валютной выручки, так что у рубля есть хорошие шансы на продолжение укрепления", - резюмирует эксперт.
С точки зрения технического анализа, тренд на укрепление рубля сохраняется, и валютные курсы могут проверить на прочность уровни 12 рублей за юань и 80 рублей за доллар, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
 
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