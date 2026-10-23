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В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2

В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2 - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2

Строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) в Ленинградской области планируется форсировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:29+0300

2026-10-23T21:29+0300

2026-10-23T21:36+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – ПРАЙМ. Строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) в Ленинградской области планируется форсировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как сообщил Хуснуллин в своем канале на платформе "Макс", он побывал в Ленобласти, чтобы оценить, как идет проектирование КАД-2. При этом ключевой задачей является обеспечение связи этой трассы с широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), отметил вице-премьер. "С Росавтодором и "Автодором" обсудили сроки и объемы финансирования: деньги в бюджете сохранены. Настроены форсировать первый участок нового кольца и расширять существующую дорогу", – написал Хуснуллин. В мае губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что первый участок КАД-2 от Кузьмолово в Ленинградской области до трассы М-11 "Нева" планируется ввести вместе с широтной магистралью скоростного движения в 2031 году.

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