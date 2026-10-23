Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2 - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/lenoblast-874580885.html
В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2
В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2 - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2
Строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) в Ленинградской области планируется форсировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:29+0300
2026-10-23T21:36+0300
россия
ленинградская область
петербург
санкт-петербург
марат хуснуллин
александр беглов
росавтодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874580885.jpg?1792780581
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – ПРАЙМ. Строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) в Ленинградской области планируется форсировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как сообщил Хуснуллин в своем канале на платформе "Макс", он побывал в Ленобласти, чтобы оценить, как идет проектирование КАД-2. При этом ключевой задачей является обеспечение связи этой трассы с широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), отметил вице-премьер. "С Росавтодором и "Автодором" обсудили сроки и объемы финансирования: деньги в бюджете сохранены. Настроены форсировать первый участок нового кольца и расширять существующую дорогу", – написал Хуснуллин. В мае губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что первый участок КАД-2 от Кузьмолово в Ленинградской области до трассы М-11 "Нева" планируется ввести вместе с широтной магистралью скоростного движения в 2031 году.
ленинградская область
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ленинградская область, петербург, санкт-петербург, марат хуснуллин, александр беглов, росавтодор
РОССИЯ, Ленинградская область, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Марат Хуснуллин, Александр Беглов, Росавтодор
21:29 23.10.2026 (обновлено: 21:36 23.10.2026)
 
В Ленобласти планируют форсировать строительство первого участка КАД-2

Хуснуллин: строительство первого участка КАД-2 в Ленобласти планируется форсировать

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – ПРАЙМ. Строительство первого участка второй кольцевой автодороги (КАД-2) в Ленинградской области планируется форсировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как сообщил Хуснуллин в своем канале на платформе "Макс", он побывал в Ленобласти, чтобы оценить, как идет проектирование КАД-2. При этом ключевой задачей является обеспечение связи этой трассы с широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), отметил вице-премьер.
"С Росавтодором и "Автодором" обсудили сроки и объемы финансирования: деньги в бюджете сохранены. Настроены форсировать первый участок нового кольца и расширять существующую дорогу", – написал Хуснуллин.
В мае губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что первый участок КАД-2 от Кузьмолово в Ленинградской области до трассы М-11 "Нева" планируется ввести вместе с широтной магистралью скоростного движения в 2031 году.
 
РОССИЯЛенинградская областьПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМарат ХуснуллинАлександр БегловРосавтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала