https://1prime.ru/20261023/lg-874541415.html

LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России

LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 23.10.2026, ПРАЙМ

LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME в России, свидетельствует... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T07:56+0300

2026-10-23T07:56+0300

2026-10-23T07:56+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874541415.jpg?1792731401

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "ЭлДжи Электроникс" 16 октября 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 20 октября 2026 года. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись StanbyME Beam.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес