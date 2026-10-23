https://1prime.ru/20261023/lg-874541415.html
LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России
LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 23.10.2026, ПРАЙМ
LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME в России, свидетельствует... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:56+0300
2026-10-23T07:56+0300
2026-10-23T07:56+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874541415.jpg?1792731401
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "ЭлДжи Электроникс" 16 октября 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 20 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись StanbyME Beam.
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бизнес
LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России
LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки смарт-экранов StanbyME в России
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "ЭлДжи Электроникс" 16 октября 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 20 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись StanbyME Beam.