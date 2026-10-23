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Лихачев: задача Росатома — быстрее строить "Пакш-2", а не судиться

Лихачев: задача Росатома — быстрее строить "Пакш-2", а не судиться - 23.10.2026, ПРАЙМ

Лихачев: задача Росатома — быстрее строить "Пакш-2", а не судиться

Задача России как можно быстрее строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а не перейти в суды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:25+0300

2026-10-23T08:25+0300

2026-10-23T08:25+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Задача России как можно быстрее строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а не перейти в суды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Наша задача, конечно же, не перейти в суды и не формировать там пространство экономической ответственности наших партнеров. Наша задача - как можно быстрее строить станцию", - сказал Лихачев газете "Известия". Кроме того, он отметил, что строительство АЭС "Пакш-2" превратит Венгрию в очень серьезного активного игрока и сильно укрепит экономическую мощь страны. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

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россия, венгрия, алексей лихачев, пакш-2, росатом