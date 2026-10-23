https://1prime.ru/20261023/likhachev-874568335.html

Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути

Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути - 23.10.2026, ПРАЙМ

Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути

Москва готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Северному морскому пути, если те намерены сотрудничать с российской стороной, заявил глава | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:20+0300

2026-10-23T16:48+0300

россия

москва

алексей лихачев

росатом

европа

венгрия

пакш-2

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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Северному морскому пути, если те намерены сотрудничать с российской стороной, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Россия будет продолжать повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута, подчеркнул Лихачев в беседе с журналистами."И, конечно, мы готовы работать в этом смысле с европейскими компаниями. Но, естественно, в том случае, если они видят в этом сотрудничество и развитие, а не противостояние", - добавил он.Во вторник Евросоюз принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.В свою очередь в комментарии газете Times глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что ЕС должен предотвратить "господство" России и Китая в Арктике и помешать их контролю над новым морским маршрутом через Арктику.Отдельно Лихачев отметил, что госкорпорация ни на минуту не замедляет проект сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Ни на минуту не замедляя работу, не останавливаясь над реализацией производственной программы "Пакш-2"... мы не убираем сегодня "Пакш-2" из наших отраслевых приоритетов", — заявил он журналистам.

москва

европа

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