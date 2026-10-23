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Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути
Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути - 23.10.2026, ПРАЙМ
Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути
Москва готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Северному морскому пути, если те намерены сотрудничать с российской стороной, заявил глава | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:20+0300
2026-10-23T16:48+0300
россия
москва
алексей лихачев
росатом
европа
венгрия
пакш-2
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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Северному морскому пути, если те намерены сотрудничать с российской стороной, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Россия будет продолжать повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута, подчеркнул Лихачев в беседе с журналистами."И, конечно, мы готовы работать в этом смысле с европейскими компаниями. Но, естественно, в том случае, если они видят в этом сотрудничество и развитие, а не противостояние", - добавил он.Во вторник Евросоюз принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.В свою очередь в комментарии газете Times глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что ЕС должен предотвратить "господство" России и Китая в Арктике и помешать их контролю над новым морским маршрутом через Арктику.Отдельно Лихачев отметил, что госкорпорация ни на минуту не замедляет проект сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Ни на минуту не замедляя работу, не останавливаясь над реализацией производственной программы "Пакш-2"... мы не убираем сегодня "Пакш-2" из наших отраслевых приоритетов", — заявил он журналистам.
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россия, москва, алексей лихачев, росатом, европа, венгрия, пакш-2
РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Пакш-2
16:20 23.10.2026 (обновлено: 16:48 23.10.2026)
 
Москва готова сотрудничать с европейскими компаниями по Севморпути

Лихачев: Россия готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Севморпути

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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Москва готова работать с европейскими компаниями в грузоперевозках по Северному морскому пути, если те намерены сотрудничать с российской стороной, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Россия будет продолжать повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута, подчеркнул Лихачев в беседе с журналистами.
"И, конечно, мы готовы работать в этом смысле с европейскими компаниями. Но, естественно, в том случае, если они видят в этом сотрудничество и развитие, а не противостояние", - добавил он.
Во вторник Евросоюз принял новую стратегию по Арктике, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охватывает вопросы безопасности, экономики, а также изменения климата. Из документа следует, в частности, что Брюссель планирует нарастить численность своего ледокольного флота и углубить сотрудничество с НАТО в регионе.
В свою очередь в комментарии газете Times глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что ЕС должен предотвратить "господство" России и Китая в Арктике и помешать их контролю над новым морским маршрутом через Арктику.
Отдельно Лихачев отметил, что госкорпорация ни на минуту не замедляет проект сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Ни на минуту не замедляя работу, не останавливаясь над реализацией производственной программы "Пакш-2"... мы не убираем сегодня "Пакш-2" из наших отраслевых приоритетов", — заявил он журналистам.
 
РОССИЯМОСКВААлексей ЛихачевРосатомЕВРОПАВЕНГРИЯПакш-2
 
 
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