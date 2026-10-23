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"Росатом": ремонт на Запорожской ТЭС закончат в ближайшую ночь - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом": ремонт на Запорожской ТЭС закончат в ближайшую ночь
"Росатом": ремонт на Запорожской ТЭС закончат в ближайшую ночь - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом": ремонт на Запорожской ТЭС закончат в ближайшую ночь
"Росатом" надеется, что предстоящей ночью завершится ремонт на оборудовании Запорожской ТЭС, обеспечивающей энергетическую безопасность Запорожской АЭС, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:26+0300
2026-10-23T16:26+0300
алексей лихачев
запорожская аэс
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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. "Росатом" надеется, что предстоящей ночью завершится ремонт на оборудовании Запорожской ТЭС, обеспечивающей энергетическую безопасность Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Продолжается работа в рамках режима тишины на энергетической инфраструктуре ЗаТЭС. Мы очень надеемся, что сегодня в ночь эта работа будет завершена", - сказал Лихачев журналистам. Таким образом, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС станет более устойчивым, пояснил он.
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алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
16:26 23.10.2026
 
"Росатом": ремонт на Запорожской ТЭС закончат в ближайшую ночь

Лихачев: "Росатом" надеется, что ночью завершится ремонт на оборудовании Запорожской ТЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости
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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. "Росатом" надеется, что предстоящей ночью завершится ремонт на оборудовании Запорожской ТЭС, обеспечивающей энергетическую безопасность Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Продолжается работа в рамках режима тишины на энергетической инфраструктуре ЗаТЭС. Мы очень надеемся, что сегодня в ночь эта работа будет завершена", - сказал Лихачев журналистам. Таким образом, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС станет более устойчивым, пояснил он.
 
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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