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"Росатом" взыщет с Финляндии миллиарды долларов за расторгнутый контракт

"Росатом" взыщет с Финляндии миллиарды долларов за расторгнутый контракт - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" взыщет с Финляндии миллиарды долларов за расторгнутый контракт

"Росатом" вправе взыскать с Финляндии всю сумму за расторгнутый ею контракт на АЭС "Ханхикиви-1", это миллиарды долларов, заявил глава "Росатома" Алексей... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:27+0300

2026-10-23T16:27+0300

2026-10-23T17:00+0300

финляндия

алексей лихачев

росатом

fennovoima

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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. "Росатом" вправе взыскать с Финляндии всю сумму за расторгнутый ею контракт на АЭС "Ханхикиви-1", это миллиарды долларов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Как сообщал ранее в октябре "Росатом", Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал незаконным односторонний разрыв финской компанией Fennovoima контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1".В целом решение суда на стороне "Росатома" - "как по факту расторжения данного проекта, так и по причинам его затяжки", сказал Лихачев журналистам."И это дает нам право, конечно же, предъявить (финской стороне - ред.) всю сумму к выплатам, она в миллиардах (долларов - ред.), в рамках которой, возможны определенные взаимозачеты порядка меньшей суммы", - добавил Лихачев.Окончательно судебное разбирательство еще пока никто не выиграл, и предстоит несколько уровней арбитража, отметил глава "Росатома".По его словам, первая часть юридических разбирательств касается вопроса правомерности расторжения контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", и здесь суд встал на сторону "Росатома", подтвердив, что контракт финской стороной был расторгнут неправомерно. Вторая часть разбирательств касается выяснения причин задержек, которые возникали в ходе проекта."И второе подтверждение судебной инстанции в том, что эта почти пятилетняя задержка лежит на совести опять же заказчика. Потому что мы, подрядчики, можем на площадке двигаться только с той скоростью, с которой нам позволит двигаться заказчик", - добавил Лихачев.Третья часть разбирательств связана с финансовыми вопросами, пояснил он."Наша претензия - на сумму более на сумму в целом более 2 миллиардов долларов. Это и наши инвестиции в уставной капитал (проектной компании - ред.) Fennovoima, и ссуда, которую финны получили от нас для реализации этого проекта... В рамках нее есть определенные взаимозачеты, выдача авансов, возврат платежей. Здесь действительно есть разные решения", - сказал Лихачев.Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии был подписан финской компанией Fennovoima и "Росатомом" в 2013 году и предполагал сооружение одного энергоблока мощностью 1200 МВт по новейшему проекту поколения "3+".Объем инвестиций в проект оценивался в 7-7,5 миллиарда евро, объем локализации для компаний из Финляндии и других стран ЕС должен был составить от 1,8 до 2,7 миллиарда евро. Станция должна была покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии. Однако в мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт, сославшись на якобы нарушение сроков выполнения проекта со стороны "Росатома", а также на ухудшение политической ситуации.В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".

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финляндия, алексей лихачев, росатом, fennovoima