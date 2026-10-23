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Лихачев рассказал о новых ударах по Энергодару и Запорожской АЭС
Лихачев рассказал о новых ударах по Энергодару и Запорожской АЭС - 23.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о новых ударах по Энергодару и Запорожской АЭС
Накануне были новые удары по Энергодару и инфраструктуре Запорожской АЭС, пострадала городская типография, жертв нет, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:37+0300
2026-10-23T16:37+0300
2026-10-23T16:37+0300
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Накануне были новые удары по Энергодару и инфраструктуре Запорожской АЭС, пострадала городская типография, жертв нет, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Прошел еще один непростой день. В Энергодаре были удары, были удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Пострадала типография, пострадало транспортное хозяйство, гаражный кооператив был под ударом. Хорошая новость состоит в том, что не было жертв", - сказал Лихачев журналистам.
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энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
Лихачев рассказал о новых ударах по Энергодару и Запорожской АЭС
Лихачев: накануне были новые удары по Энергодару и инфраструктуре Запорожской АЭС