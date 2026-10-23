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МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС после удара БПЛА - 23.10.2026, ПРАЙМ
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МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС после удара БПЛА
МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС после удара БПЛА - 23.10.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС после удара БПЛА
После происшествия с ударом БПЛА по автобусу Запорожская АЭС (ЗАЭС) значительно сократила количество персонала на территории станции, заявило Международное... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:05+0300
2026-10-23T23:05+0300
энергодар
магатэ
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ВЕНА, 23 окт - ПРАЙМ. После происшествия с ударом БПЛА по автобусу Запорожская АЭС (ЗАЭС) значительно сократила количество персонала на территории станции, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Группу МАГАТЭ, находящуюся на ЗАЭС, проинформировали, что 21 октября автобус, принадлежащий станции, предположительно, подвергся удару беспилотника, в результате чего водитель автобуса погиб. После этого происшествия 22 октября ЗАЭС значительно сократила количество персонала, находящегося на территории станции", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ. В среду пресс-служба станции сообщила об атаке украинского дрона на автобус, который используется для перевозки персонала ЗАЭС, в результате удара водитель погиб. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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энергодар, магатэ
Энергодар, МАГАТЭ
23:05 23.10.2026
 
МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС после удара БПЛА

МАГАТЭ: после удара БПЛА по автобусу ЗАЭС значительно сократила количество персонала

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ВЕНА, 23 окт - ПРАЙМ. После происшествия с ударом БПЛА по автобусу Запорожская АЭС (ЗАЭС) значительно сократила количество персонала на территории станции, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Группу МАГАТЭ, находящуюся на ЗАЭС, проинформировали, что 21 октября автобус, принадлежащий станции, предположительно, подвергся удару беспилотника, в результате чего водитель автобуса погиб. После этого происшествия 22 октября ЗАЭС значительно сократила количество персонала, находящегося на территории станции", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ.
В среду пресс-служба станции сообщила об атаке украинского дрона на автобус, который используется для перевозки персонала ЗАЭС, в результате удара водитель погиб.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
ЭнергодарМАГАТЭ
 
 
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