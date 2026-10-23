https://1prime.ru/20261023/manturov-874551818.html
Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств
Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств - 23.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы российских производств в условиях внешних угроз. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:10+0300
россия
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы российских производств в условиях внешних угроз. "Не менее важно сохранить бесперебойную работу производства при внешних угрозах, включая атаки на промышленную инфраструктуру", - сказал он в видеообращении к участникам форума-выставки "Российский промышленник". Первый вице-премьер отметил, что при решении таких задач правительство продолжит обеспечивать баланс между требованием национальной безопасности и интересами делового сообщества.
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россия, денис мантуров
Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств
Мантуров: важно сохранить бесперебойную работу российских производств при внешних угрозах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы российских производств в условиях внешних угроз.
"Не менее важно сохранить бесперебойную работу производства при внешних угрозах, включая атаки на промышленную инфраструктуру", - сказал он в видеообращении к участникам форума-выставки "Российский промышленник".
Первый вице-премьер отметил, что при решении таких задач правительство продолжит обеспечивать баланс между требованием национальной безопасности и интересами делового сообщества.