https://1prime.ru/20261023/manturov-874551818.html

Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств

Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств - 23.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы производств

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы российских производств в условиях внешних угроз. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:10+0300

россия

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность сохранения бесперебойной работы российских производств в условиях внешних угроз. "Не менее важно сохранить бесперебойную работу производства при внешних угрозах, включая атаки на промышленную инфраструктуру", - сказал он в видеообращении к участникам форума-выставки "Российский промышленник". Первый вице-премьер отметил, что при решении таких задач правительство продолжит обеспечивать баланс между требованием национальной безопасности и интересами делового сообщества.

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россия, денис мантуров