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Маск заявил об отмывании американских денег через Украину

Маск заявил об отмывании американских денег через Украину - 23.10.2026, ПРАЙМ

Маск заявил об отмывании американских денег через Украину

Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:33+0300

2026-10-23T21:33+0300

2026-10-23T21:33+0300

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в Соединенных Штатах. "Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!" - написал Маск в соцсети X. Портал Just The News в июле сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.

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мировая экономика, финансы, украина, сша, spacex, usaid, илон маск