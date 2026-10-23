https://1prime.ru/20261023/mask-874581162.html
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину - 23.10.2026, ПРАЙМ
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину
Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:33+0300
2026-10-23T21:33+0300
2026-10-23T21:33+0300
мировая экономика
финансы
украина
сша
spacex
usaid
илон маск
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874581162.jpg?1792780422
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в Соединенных Штатах. "Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!" - написал Маск в соцсети X. Портал Just The News в июле сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, украина, сша, spacex, usaid, илон маск
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, США, SpaceX, USAID, Илон Маск
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину для политических кампаний в США
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в Соединенных Штатах.
"Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!" - написал Маск в соцсети X.
Портал Just The News в июле сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.