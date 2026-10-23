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Маск заявил об отмывании американских денег через Украину - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Маск заявил об отмывании американских денег через Украину
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину - 23.10.2026, ПРАЙМ
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину
Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:33+0300
2026-10-23T21:33+0300
мировая экономика
финансы
украина
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spacex
usaid
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в Соединенных Штатах. "Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!" - написал Маск в соцсети X. Портал Just The News в июле сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.
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мировая экономика, финансы, украина, сша, spacex, usaid, илон маск
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, США, SpaceX, USAID, Илон Маск
21:33 23.10.2026
 
Маск заявил об отмывании американских денег через Украину

Маск заявил об отмывании американских денег через Украину для политических кампаний в США

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск утверждает, что Украину используют для отмывания денег американских налогоплательщиков для финансирования политических кампаний в Соединенных Штатах.
"Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!" - написал Маск в соцсети X.
Портал Just The News в июле сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАСШАSpaceXUSAIDИлон Маск
 
 
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