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МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции - 23.10.2026, ПРАЙМ
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции
Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в министерстве.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции
МЭР: продление дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Банк России
по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в министерстве.