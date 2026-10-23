Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/mer-874569081.html
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции - 23.10.2026, ПРАЙМ
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции
Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
финансы
россия
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в министерстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
16:34 23.10.2026
 
МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции

МЭР: продление дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в министерстве.
 
ФинансыРОССИЯБанкиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала