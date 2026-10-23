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МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции

МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции - 23.10.2026, ПРАЙМ

МЭР: долгосрочное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции

Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:34+0300

2026-10-23T16:34+0300

2026-10-23T16:34+0300

финансы

россия

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банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Важно, чтобы смягчение денежно-кредитных условий учитывало складывающуюся ситуацию с инфляцией и экономической активностью. Длительное сохранение дорогого кредита может сдерживать инвестиции и темпы роста экономики", - заявили в министерстве.

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финансы, россия, банки, банк россии