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Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников
Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников - 23.10.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует сократить в рамках программы экономии несколько тысяч временных и заемных работников, сообщает газета Handelsblatt... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:22+0300
2026-10-23T18:22+0300
бизнес
германия
handelsblatt
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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует сократить в рамках программы экономии несколько тысяч временных и заемных работников, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. "Компания в ответ на запрос (о сокращениях - ред.) сообщила о "нескольких тысячах", - говорится в публикации. По данным издания, на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене под Штутгартом, в Бремене и баденском Раштатте трудятся в настоящее время около трех тысяч временных работников. Издание Wirtschaftswoche сообщило в сентябре, что автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
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бизнес, германия, handelsblatt
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Handelsblatt
18:22 23.10.2026
 
Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников

Handelsblatt: Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников

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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует сократить в рамках программы экономии несколько тысяч временных и заемных работников, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на компанию.
"Компания в ответ на запрос (о сокращениях - ред.) сообщила о "нескольких тысячах", - говорится в публикации.
По данным издания, на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене под Штутгартом, в Бремене и баденском Раштатте трудятся в настоящее время около трех тысяч временных работников.
Издание Wirtschaftswoche сообщило в сентябре, что автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
 
БизнесГЕРМАНИЯHandelsblatt
 
 
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