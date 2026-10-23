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Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников

Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников - 23.10.2026, ПРАЙМ

Mercedes-Benz планирует сократить несколько тысяч временных работников

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует сократить в рамках программы экономии несколько тысяч временных и заемных работников, сообщает газета Handelsblatt... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:22+0300

2026-10-23T18:22+0300

2026-10-23T18:22+0300

бизнес

германия

handelsblatt

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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует сократить в рамках программы экономии несколько тысяч временных и заемных работников, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на компанию. "Компания в ответ на запрос (о сокращениях - ред.) сообщила о "нескольких тысячах", - говорится в публикации. По данным издания, на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене под Штутгартом, в Бремене и баденском Раштатте трудятся в настоящее время около трех тысяч временных работников. Издание Wirtschaftswoche сообщило в сентябре, что автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.

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бизнес, германия, handelsblatt