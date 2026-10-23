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Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО
Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО - 23.10.2026, ПРАЙМ
Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО
Переданная во временное управление немецкая торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!", рассказали в пресс-службе... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:13+0300
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финансы
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переданная во временное управление немецкая торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!", рассказали в пресс-службе Народного фронта."Торговая сеть METRO, перешедшая под временное управление в сентябре 2026 года, передала в фонд "Народный фронт. Все для Победы!" миллиард рублей", — сообщила организация.По словам пресс-службы, деньги пойдут на закупку для участников спецоперации транспорта, систем связи и разведки, а также на средства борьбы с беспилотниками.
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финансы, metro, россия, сво
Финансы, Metro, РОССИЯ, СВО
21:13 23.10.2026
 
Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО

Торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд для участников СВО

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛогистический и торговый центр "МЕТРО Кэш энд Керри" в Ростове-на-Дону
Логистический и торговый центр МЕТРО Кэш энд Керри в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Переданная во временное управление немецкая торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!", рассказали в пресс-службе Народного фронта.
"Торговая сеть METRO, перешедшая под временное управление в сентябре 2026 года, передала в фонд "Народный фронт. Все для Победы!" миллиард рублей", — сообщила организация.
По словам пресс-службы, деньги пойдут на закупку для участников спецоперации транспорта, систем связи и разведки, а также на средства борьбы с беспилотниками.
 
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