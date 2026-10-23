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МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности - 23.10.2026, ПРАЙМ
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МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности - 23.10.2026, ПРАЙМ
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности
Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:17+0300
2026-10-23T16:17+0300
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РИМ, 23 окт – ПРАЙМ. Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные угрозы глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. "Ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и инициативы по распространению подобных мер на весь ЕС наглядно демонстрируют не только лицемерие отдельных европейских стран, столь любящих рассуждать о своей особой роли в глобальной продовольственной безопасности, но и то, как политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность", - сказал он российским журналистам на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. По словам Логвинова, серьезной проблемой остаются препятствия для поставок российских минеральных удобрений, в том числе партий, заблокированных в европейских портах. Дополнительные риски создают украинские удары по российским предприятиям по производству удобрений и портовой инфраструктуре. Он также отметил, что набирающая обороты милитаризация Европы вызывает вопросы у международных экспертов с точки зрения распределения ресурсов и приоритетов международного развития. "В конечном счете дополнительные логистические издержки и ограничения оплачивают импортеры и потребители, прежде всего в наиболее уязвимых странах. Продовольствие и удобрения не должны становиться инструментами политического давления", - подчеркнул представитель МИД РФ. Говоря о мировой проблеме голода, Логвинов выразил сожаление, что во флагманском докладе учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за текущий год в отличие от доклада 2025 года недостаточно внимания уделено влиянию односторонних ограничительных мер на глобальную продовольственную безопасность.
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сельское хозяйство, мировая экономика, эстония, европа, мид рф, мид, оон
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, МИД РФ, МИД, ООН
16:17 23.10.2026
 
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности

Дипломат Логвинов назвал односторонние ограничения угрозой продовольственной безопасности

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РИМ, 23 окт – ПРАЙМ. Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные угрозы глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и инициативы по распространению подобных мер на весь ЕС наглядно демонстрируют не только лицемерие отдельных европейских стран, столь любящих рассуждать о своей особой роли в глобальной продовольственной безопасности, но и то, как политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность", - сказал он российским журналистам на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.
По словам Логвинова, серьезной проблемой остаются препятствия для поставок российских минеральных удобрений, в том числе партий, заблокированных в европейских портах. Дополнительные риски создают украинские удары по российским предприятиям по производству удобрений и портовой инфраструктуре.
Он также отметил, что набирающая обороты милитаризация Европы вызывает вопросы у международных экспертов с точки зрения распределения ресурсов и приоритетов международного развития.
"В конечном счете дополнительные логистические издержки и ограничения оплачивают импортеры и потребители, прежде всего в наиболее уязвимых странах. Продовольствие и удобрения не должны становиться инструментами политического давления", - подчеркнул представитель МИД РФ.
Говоря о мировой проблеме голода, Логвинов выразил сожаление, что во флагманском докладе учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за текущий год в отличие от доклада 2025 года недостаточно внимания уделено влиянию односторонних ограничительных мер на глобальную продовольственную безопасность.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаЭСТОНИЯЕВРОПАМИД РФМИДООН
 
 
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