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МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности - 23.10.2026, ПРАЙМ
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности
Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:17+0300
2026-10-23T16:17+0300
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РИМ, 23 окт – ПРАЙМ. Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные угрозы глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и инициативы по распространению подобных мер на весь ЕС наглядно демонстрируют не только лицемерие отдельных европейских стран, столь любящих рассуждать о своей особой роли в глобальной продовольственной безопасности, но и то, как политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность", - сказал он российским журналистам на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.
По словам Логвинова, серьезной проблемой остаются препятствия для поставок российских минеральных удобрений, в том числе партий, заблокированных в европейских портах. Дополнительные риски создают украинские удары по российским предприятиям по производству удобрений и портовой инфраструктуре.
Он также отметил, что набирающая обороты милитаризация Европы вызывает вопросы у международных экспертов с точки зрения распределения ресурсов и приоритетов международного развития.
"В конечном счете дополнительные логистические издержки и ограничения оплачивают импортеры и потребители, прежде всего в наиболее уязвимых странах. Продовольствие и удобрения не должны становиться инструментами политического давления", - подчеркнул представитель МИД РФ.
Говоря о мировой проблеме голода, Логвинов выразил сожаление, что во флагманском докладе учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за текущий год в отличие от доклада 2025 года недостаточно внимания уделено влиянию односторонних ограничительных мер на глобальную продовольственную безопасность.
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сельское хозяйство, мировая экономика, эстония, европа, мид рф, мид, оон
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, МИД РФ, МИД, ООН
МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности
Дипломат Логвинов назвал односторонние ограничения угрозой продовольственной безопасности
РИМ, 23 окт – ПРАЙМ. Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные угрозы глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и инициативы по распространению подобных мер на весь ЕС наглядно демонстрируют не только лицемерие отдельных европейских стран, столь любящих рассуждать о своей особой роли в глобальной продовольственной безопасности, но и то, как политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность", - сказал он российским журналистам на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.
По словам Логвинова, серьезной проблемой остаются препятствия для поставок российских минеральных удобрений, в том числе партий, заблокированных в европейских портах. Дополнительные риски создают украинские удары по российским предприятиям по производству удобрений и портовой инфраструктуре.
Он также отметил, что набирающая обороты милитаризация Европы вызывает вопросы у международных экспертов с точки зрения распределения ресурсов и приоритетов международного развития.
"В конечном счете дополнительные логистические издержки и ограничения оплачивают импортеры и потребители, прежде всего в наиболее уязвимых странах. Продовольствие и удобрения не должны становиться инструментами политического давления", - подчеркнул представитель МИД РФ.
Говоря о мировой проблеме голода, Логвинов выразил сожаление, что во флагманском докладе учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за текущий год в отличие от доклада 2025 года недостаточно внимания уделено влиянию односторонних ограничительных мер на глобальную продовольственную безопасность.