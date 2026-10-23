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МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности

МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности - 23.10.2026, ПРАЙМ

МИД назвал основные угрозы продовольственной безопасности

Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:17+0300

2026-10-23T16:17+0300

2026-10-23T16:17+0300

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РИМ, 23 окт – ПРАЙМ. Односторонние ограничительные меры, нарушения логистических цепочек и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы представляют собой основные угрозы глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. "Ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и инициативы по распространению подобных мер на весь ЕС наглядно демонстрируют не только лицемерие отдельных европейских стран, столь любящих рассуждать о своей особой роли в глобальной продовольственной безопасности, но и то, как политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность", - сказал он российским журналистам на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. По словам Логвинова, серьезной проблемой остаются препятствия для поставок российских минеральных удобрений, в том числе партий, заблокированных в европейских портах. Дополнительные риски создают украинские удары по российским предприятиям по производству удобрений и портовой инфраструктуре. Он также отметил, что набирающая обороты милитаризация Европы вызывает вопросы у международных экспертов с точки зрения распределения ресурсов и приоритетов международного развития. "В конечном счете дополнительные логистические издержки и ограничения оплачивают импортеры и потребители, прежде всего в наиболее уязвимых странах. Продовольствие и удобрения не должны становиться инструментами политического давления", - подчеркнул представитель МИД РФ. Говоря о мировой проблеме голода, Логвинов выразил сожаление, что во флагманском докладе учреждений ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за текущий год в отличие от доклада 2025 года недостаточно внимания уделено влиянию односторонних ограничительных мер на глобальную продовольственную безопасность.

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сельское хозяйство, мировая экономика, эстония, европа, мид рф, мид, оон