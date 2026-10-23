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Решение Центробанка сохранить ключевую ставку было ожидаемым, заявили в МЭР
Решение Центробанка сохранить ключевую ставку было ожидаемым, заявили в МЭР - 23.10.2026, ПРАЙМ
Решение Центробанка сохранить ключевую ставку было ожидаемым, заявили в МЭР
Решение Банка России сохранить ключевую ставку в пятницу было ожидаемым и отражает текущий баланс рисков и возможностей в экономике, заявили в пресс-службе... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
2026-10-23T16:34+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решение Банка России сохранить ключевую ставку в пятницу было ожидаемым и отражает текущий баланс рисков и возможностей в экономике, заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Решение Банка России было ожидаемым и отражает текущий баланс рисков и возможностей в экономике", - сообщили в министерстве. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
Решение Центробанка сохранить ключевую ставку было ожидаемым, заявили в МЭР
Минэкономразвития назвало решение ЦБ сохранить ключевую ставку ожидаемым